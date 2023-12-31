Корейцы верят, что это блюдо продлевает жизнь: вот что подают на Новый год

Традиционный Новый год, который отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января, не так важен для корейцев. Празднику под названием Соллаль уделяется гораздо больше внимания, а его дату просчитывают по григорианскому календарю. В 2024-м он выпадает на 10 февраля. Жители Восточной Азии также устраивают застолья со своими обычаями и общепринятым меню.

Ужин не обходится без любимой всеми корейцами закуски кимчи, которую едят буквально каждый день. Также в ход идут различные салаты с фунчозой и курицей.

Утро принято начинать с необычного супа ттоккук. Его делают на основе говяжьего бульона с добавлением рисовых лепешек, мяса и овощей. Местные жители искренне верят, что съеденная в праздничный день порция еще на один год продлевает им жизнь, передает портал «Большой город».

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