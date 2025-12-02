Коробка от таблеток вместо сейфа: мошенники увели у петербургской пенсионерки 4 млн рублей

В Санкт-Петербурге пожилая женщина передала крупную сумму мошенникам, упаковав деньги в коробку из-под медикаментов.

Во Фрунзенском районе города готовятся к рассмотрению дела, связанного с хищением у пожилой горожанки крупной суммы денежных средств. Обвинение предъявлено двум жителям Санкт-Петербурга, которым инкриминируют мошенничество, совершённое по предварительному сговору и в особо значительном размере по статье 159 УК РФ.

В прокуратуре отметили, что расследование завершено и материалы дела переданы в суд.

Следствие считает, что злоумышленники, действуя по заранее продуманной схеме, позвонили 68-летней женщине и сообщили ей, что представляют органы правопорядка.

Под ложным предлогом они убедили пенсионерку, будто её банковский счет якобы связан с операциями в пользу организации, деятельность которой в России запрещена, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Чтобы убедить жертву сотрудничать, мошенники прибегли к манипуляциям, выдав свои действия за элемент следственных мероприятий.

Пенсионерка вывела со своего счета почти четыре миллиона рублей и передала их преступникам, используя для этого коробку из-под медикаментов.

Кроме того, по указанию аферистов, женщина продала автомобиль, получив за него дополнительно 1,8 млн рублей, которые также отдала злоумышленникам. Общий ущерб составил почти 6 млн рублей.

Дело направлено в суд Фрунзенского района, где оно будет рассмотрено по существу с участием обвиняемых. Жертвой преступления стала жительница Петербурга, доверившаяся неизвестным людям, представившимся сотрудниками ведомства.

Ранее в городе отмечались похожие эпизоды, в одном из которых у пенсионерки похитили золотые монеты стоимостью 2 млн рублей.