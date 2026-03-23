Коронное блюдо для смородины: угостите ее этим – взорвется ягодами, кусты будут ломиться от плодов

Чем подкормить смородину для богатого урожая

Смородина – растение, которое сразу отзывается на подкормки. Главное – своевременно подкармливать ее нужными в конкретный момент времени удобрениями. Один простой прием повысит ее урожайность в несколько раз. Секретами ухода за этим растением поделился автор Дзен-канала «Сделай Сам».

Рецепт подкормки для смородины

Заполните ведро водой, добавьте 1 л банку древесной золы и пакетик лимонной кислоты. В золе есть калий и кальций: эти макроэлементы помогают плодам активнее завязываться. А благодаря лимонной кислоте кальций усваивается намного легче и быстрее.

Перемешайте золу с лимонной кислотой в воде и оставьте настаиваться на 2 часа. Во время цветения пролейте кусты смородины полученным раствором.

Также смородина любит крахмал. Самый простой способ подкормить ее им – картофельные очистки. Залейте их кипятком, оставьте настаиваться на 2 дня и полученную массу вылейте под куст.

Что предпочитает смородина

Чтобы защитить грунт от высыхания, а смородину – от сорняков, не забывайте мульчировать почву. Для этого отлично подойдет перепревший компост. Для еще большей пользы смешайте его со скошенной травой или соломой. Минимальная толщина мульчи – 5 см.

Если куст слишком густой, ему будет не хватать солнечного света и кислорода. Поэтому каждый год без сожалений вырезайте ветки старше 5 лет – у них черная кора, а молодых побегов практически нет.

Поливать смородину нужно редко и обильно. Почва должна промокнуть на глубину от 40 см.

Сразу, как только сойдет снег, облейте кусты смородины кипятком. Подобное ошпаривание уничтожит почковых клещей и грибок.

