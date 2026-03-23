Малоформатный бум: Петербург строит новые ТЦ у метро и в жилых районах

Опубликовано: 23 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Малоформатный бум: Петербург строит новые ТЦ у метро и в жилых районах
Малоформатный бум: Петербург строит новые ТЦ у метро и в жилых районах
Global Look Press / Zamir Usmanov
С начала года посещаемость городских центров отстаёт от показателя 2025 года на 3,6 %. 

В этом году в Петербурге планируется открыть четыре новых торговых центра, сообщает пресс‑служба консалтинговой компании Nikoliers.

Объёмы и статистика

За первый квартал 2026‑го в Северной столице новые ТЦ не открылись, однако к концу года ожидается ввод около 40 тыс. кв. метров торговых площадей на уровне прошлогоднего показателя.

Все запланированные объекты относятся к малоформатному сегменту — площадью до 20 тыс. кв. метров.

Какие центры появятся

Среди них — «ЭкоПарк Парнас», «Kronung Солнечный» и ТЦ у станции метро «Международная», которые начнут работу во втором полугодии 2026‑го. Четвёртым станет ТЦ «Kronung Новогорелово», который реализуется поэтапно.

Усиливается тренд на мультиканальные продажи: ритейлеры активно расширяют присутствие на онлайн‑платформах и выстраивают партнёрства с маркетплейсами, что становится новым отраслевым стандартом и фактором конкурентоспособности.

В 2026‑м посещаемость городских торговых центров пока отстаёт от 2025 года на 3,6%, и аналитики ожидают сохранения такой динамики в течение года.

Автор:
Юлия Аликова
