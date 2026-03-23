Малоформатный бум: Петербург строит новые ТЦ у метро и в жилых районах

В этом году в Петербурге планируется открыть четыре новых торговых центра, сообщает пресс‑служба консалтинговой компании Nikoliers.
Объёмы и статистика
За первый квартал 2026‑го в Северной столице новые ТЦ не открылись, однако к концу года ожидается ввод около 40 тыс. кв. метров торговых площадей на уровне прошлогоднего показателя.
Все запланированные объекты относятся к малоформатному сегменту — площадью до 20 тыс. кв. метров.
Какие центры появятся
Среди них — «ЭкоПарк Парнас», «Kronung Солнечный» и ТЦ у станции метро «Международная», которые начнут работу во втором полугодии 2026‑го. Четвёртым станет ТЦ «Kronung Новогорелово», который реализуется поэтапно.
Усиливается тренд на мультиканальные продажи: ритейлеры активно расширяют присутствие на онлайн‑платформах и выстраивают партнёрства с маркетплейсами, что становится новым отраслевым стандартом и фактором конкурентоспособности.
В 2026‑м посещаемость городских торговых центров пока отстаёт от 2025 года на 3,6%, и аналитики ожидают сохранения такой динамики в течение года.