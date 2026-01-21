Коворкинги Петербурга опустели: почему город творческой свободы стал терять рабочие места?

В Северной столице в 2025 году закрылось семь коворкингов, которые вместе могли вместить более 700 человек. За год количество доступных рабочих мест с техническим оснащением сократилось на 0,8%.

В то же время было открыто шесть новых площадок для совместной работы, рассчитанных суммарно почти на 600 рабочих мест — этот показатель в 4,5 раза уступает аналогичному периоду прошлого года.

К началу 2026 года в Санкт-Петербурге продолжали функционировать 91 коворкинг. Значительная часть этих пространств расположена в историческом центре города.

Власти и бизнес-группы запланировали создать в этом году четыре новых многофункциональных офиса совокупной площадью 5,5 тысячи квадратных метров и рассчитанных примерно на 800 рабочих мест.

Однако, как отмечают специалисты, тенденция к уменьшению количества предложений на рынке сохранится и в следующем году.

По их оценке, расширение числа гибких рабочих пространств не сможет компенсировать потери 2025 года. Это отражает общий тренд смещения спроса.

Ранее сообщалось о планах по восстановлению здания, созданного архитектором А. П. Брюлловым в Санкт-Петербурге.

После завершения ремонтных работ в этом историческом объекте намерены открыть современное креативное пространство.

Таким образом, несмотря на уход ряда коворкингов, в городе продолжают реализовывать проекты для поддержки творческой и деловой среды.