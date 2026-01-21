Городовой / Полезное / Кран засиял, с плитки слетел налет: последовал совету клинера и отказался от ремонта в ванной - все как новенькое
Кран засиял, с плитки слетел налет: последовал совету клинера и отказался от ремонта в ванной - все как новенькое

Опубликовано: 21 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
дом
Кран засиял, с плитки слетел налет: последовал совету клинера и отказался от ремонта в ванной - все как новенькое
Фото: Городовой.ру

Содержать ванную комнату в чистоте — задача не из лёгких, а покупка отдельного средства для каждой поверхности бьёт по карману. Однако есть простой выход: можно приготовить один универсальный состав, который справится и с налётом на сантехнике, и с загрязнениями на плитке.

Из чего готовить

Для создания домашнего чистящего средства потребуются всего три доступных компонента: четверть стакана пищевой соды, столько же перекиси водорода (3%) и одна столовая ложка шампуня. Вместо шампуня сгодится жидкое мыло или даже обычный гель для мытья посуды.

Как приготовить и использовать

В небольшой ёмкости тщательно смешайте все ингредиенты до образования однородной пасты. Нанесите её губкой на все загрязнённые поверхности: ванну, раковину, смесители и кафель. Оставьте средство действовать на 10–15 минут.

За это время сода и перекись растворят известковый налёт и продезинфицируют поверхности. Затем просто пройдитесь по ним той же губкой и смойте всё большим количеством тёплой воды. Результат — сияющая чистота без лишних трат.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
