В каких местах снимали "Бандитский Петербург"?
В каких местах снимали "Бандитский Петербург"?

Опубликовано: 21 января 2026 17:25
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург, Фонтанка, съемки, вода, набережная
В каких местах снимали "Бандитский Петербург"?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

«Бандитский Петербург» снимали в самых что ни на есть «живых» уголках города — не на постановочных декорациях, а там, где каждый камень дышит историей. И порой съёмочная группа выбирала места так метко, что они сами становились частью сюжета.

Где искать следы съёмок

  • Центр: дворы и переулки
    Многие сцены сняты в лабиринте дворов‑колодцев между Невским проспектом и набережной Фонтанки. Эти узкие проходы, арки и глухие стены идеально передавали атмосферу «теневой» жизни города. Местные до сих пор вспоминают, как по утрам натыкались на киногруппу с камерами и «бандитскими» машинами.
  • Набережная Фонтанки
    Здесь снимали погони и встречи «на воде». Вид на реку и старые дома создавал контраст: с одной стороны — парадная красота Петербурга, с другой — закулисная напряжённость.
  • Васильевский остров
    Кварталы возле Большого проспекта и линий часто становились фоном для сцен «разборок» и слежки.
  • Окраины и промзоны
    Для эпизодов «посерьёзнее» выбирали заброшенные цеха, пустыри и склады на окраинах. Там можно было снимать перестрелки и погони, не мешая горожанам. Некоторые локации потом ещё долго обсуждали в местных чатах: «А вы знали, что тут снимали „Бандитский Петербург“?»
  • Кафе и рестораны
    Несколько знаковых сцен сняты в настоящих заведениях того времени. Интерьер, посетители, даже запах еды — всё работало на достоверность. Актёры вспоминали, что порой их принимали за «своих» — настолько органично они смотрелись в обстановке.

Интересные факты со съёмок

  1. Импровизация на ходу. В одной из сцен герой должен был просто пройти по двору, но актёр неожиданно остановился, закурил и посмотрел в небо. Режиссёр оставил кадр: получилось мощнее, чем по сценарию.
  2. Реальные «декорации». Многие дома, попавшие в кадр, действительно имели криминальное прошлое — съёмочная группа специально искала места с «биографией». Это добавляло колорита.
  3. Помощь местных. Жители иногда подкармливали группу пирожками и чаем, а кто‑то даже предлагал свои квартиры для съёмок. В благодарность их имена иногда мелькали в титрах.
  4. Погода‑союзник. Дождливые дни и туман не мешали, а помогали: серый свет и мокрые тротуары усиливали ощущение «серого» города, где всё не то, чем кажется.
  5. Скрытые детали. В некоторых сценах можно заметить старые афиши, вывески и даже прохожих, которые не были массовкой. Эти «случайности» делали картинку живой.

Так что если захотите пройтись по следам «Бандитского Петербурга» — просто загляните в дворы за Невским или прогуляйтесь вдоль Фонтанки. Город сам расскажет вам эту историю — надо только прислушаться.

Пономарева Дарина
