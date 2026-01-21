Городовой / Город / Власти раскрыли главную интригу 2026 года: на каких улицах Петербурга горожане окажутся в плену дорожных работ
Власти раскрыли главную интригу 2026 года: на каких улицах Петербурга горожане окажутся в плену дорожных работ

Опубликовано: 21 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
В 2026 году в Санкт-Петербурге запланированы крупные дорожные работы сразу в нескольких районах города. Помимо этого, предполагается обновление 15 километров трасс, проходящих по намывным территориям.

В программу также включены реконструкция Советского проспекта, обновление набережной Макарова и ремонт улиц, расположенных поблизости к Экспофоруму.

Одним из значимых мероприятий станет продолжение ремонта на главной городской магистрали — Невском проспекте.

Работы пройдут на участке между площадью Восстания и площадью Александра Невского, пояснил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов.

В 2025 году был осуществлен ремонт 160 километров городских дорог, где центральным объектом также выступал Невский проспект.

Ближе к лету 2026 года эту улицу собираются временно закрыть для движения автомобилей на отмеченном участке.

О проведении этих работ неоднократно напоминали в городских официальных сообществах и сообщили, что ограничения для транспорта будут действовать именно в августе. Выбор этого месяца обусловлен относительно низким потоком авто пользователей в этот период.

В целом программа обновления затронет ключевые магистрали центра и даст возможность улучшить состояние дорожной сети к 2027 году.

Автор:
Юлия Аликова
Город
