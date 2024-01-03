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Красные пятна от сока выведете на раз-два: смешайте два копеечных средства

Красные пятна от сока выведете на раз-два: смешайте два копеечных средства
Как отстирать текстиль без химчистки

Скатерть будет как новая.

На новогоднем застолье часто страдает скатерть. И одни из самых трудновыводимых пятен остаются после красного сока. Но не спешите расстраиваться, ведь есть простое средство, которое вернет изделию былой вид.

Вам понадобятся:

  • лимонная кислота — 1 ч. л.,
  • спирт — 20 мл.

Смешайте оба компонента и подогрейте их до 40°C. Готовым раствором обработайте загрязненный участок. Когда вы заметите, что пятно практически растворилось, тщательно прополощите или постирайте изделие, советует портал FleurTex.

Источник фото: Katrina Justovica/Pexels.com

Общество Дом Советы Лайфхак
3 января 2024 09:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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