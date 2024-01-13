Красный, белый или шалот: вот как выбрать сорт лука для любимых блюд

Как выбрать правильный сорт лука для супа или горячего

Не все знают, в чем отличия.

Для разных блюд часто требуются разные сорта лука, но многие хозяйки часто пренебрегают этим правилом. А ведь от выбора типа овоща зависит вкус приготовленной пищи.

Наиболее универсальным считается желтый лук. Он подходит для супов, салатов и горячих блюд. Красный лук лучше всего сочетается с бутербродами, сэндвичами и гуакамоле. Также он хорош в маринованном виде.

Для гарниров, соусов и овощных блюд стоит использовать шалот. А белый лук считается оптимальным для жарки во фритюре, отмечает Дзен-канал «Домсоветы».

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