Кролики — табу: для наших предков мясо зайцев было под запретом, но ему была достойная замена

Конечно, нарушителей всегда хватало, но это исключение из правил.

На Руси веками бытовало поверье: кролика есть нельзя. Мясо этого зверька считалось «нечистым» — наряду с собаками, кошками и свиньями. В старинных религиозных текстах прямо говорилось, что в пищу можно употреблять лишь тех, у кого раздвоенные копыта и «жвачное нутро».

Кролик не подходил ни под одно правило, поэтому его мясо объявили греховным.

До XVII века запрет был настолько устойчив, что люди могли дожить до седых бровей, ни разу не попробовав крольчатину. Только патриарх Никон снял табу, но часть старообрядцев так и не приняла его. С тех пор фраза «кролика не ем — не положено» осталась в быту, как отголосок древней догмы, отмечает Russian7.

При этом ели всё, что ползает, летает и рычит. «Русская правда» XI–XII веков перечисляет животных, за кражу которых полагалось наказание: коров, коз, свиней, уток, гусей, журавлей и даже лебедей.

Это значит, что вся эта живность шла на стол. А вот конину и медвежатину запрещал сам Ярослав Мудрый — считалось, что лошадь «служебное животное», а медведь слишком близок к человеку.

Бояре и служилые люди питались говядиной, бараниной, домашней птицей и дичью. В «Домострое» советовали варить бараньи потроха, жарить лопатки, делать студень из говяжьих ног. Простолюдины ели мясо редко — в основном зимой, когда его можно было сохранить. Летом обходились кашей, рыбой, маслом и квасом, писал КП.

Кролика же долго обходили стороной — хотя, по сути, именно он мог стать самым доступным и питательным мясом на Руси. И только к XVIII веку крольчатина вошла в моду — сначала на барских кухнях, а потом и в деревнях. Так суеверие уступило место вкусу: миф пал, а кролик наконец оказался там, где ему давно было положено — в кастрюле.