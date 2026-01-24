Кто ответит за скользкие тротуары: в Петербурге задумались об отказе от соляных ловушек

В Санкт-Петербурге депутат Алексей Цивилёв внес предложение в адрес Управления ветеринарии города, касающееся ситуации с противогололёдными составами.
Он обратил внимание на многочисленные обращения жителей, которые жалуются на ухудшение здоровья домашних животных — отмечаются ожоги лап и признаки отравления после контакта с химикатами, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
В ходе одной из встреч с жителями, депутат услышал следующую жалобу:
«Здесь больше нельзя гулять — всё засыпано химией, а наши собаки болеют онкологией», — сообщили горожане Алексею Цивилёву.
Парламентарий подчеркнул, что данная проблема требует не только уделять внимание ответственности хозяев, но и выработать системный подход.
Это, по его мнению, касается не отдельных советов, а выстраивания научно обоснованной городской политики, учитывающей здоровье животных и безопасность пешеходов.
Основной смысл обращения депутата — в необходимости совершенствования городских мер, связанных с применением противогололёдных смесей. Он уверен, что профильное ведомство обладает всем необходимым, чтобы выступить инициатором инициатив, направленных на защиту животных.
В предложениях депутата упоминается комплексный подход к снижению воздействия химикатов на братьев наших меньших. Важными шагами называются:
- анализ влияния реагентов на животных, как краткосрочного, так и пролонгированного;
- совместная с ветеринарами и добровольцами разработка официальных советов для владельцев питомцев;
- поэтапный переход от агрессивных соединений к более щадящим разновидностям;
- создание добровольного городского стандарта для предприятий, применяющих реагенты, — с возможностью получения специального знака качества.
Депутат заверил, что предлагаемые меры не связаны с введением немедленных ограничений, но позволят уменьшить возможный вред здесь и сейчас и найти компромисс между безопасностью горожан и здоровьем животных.
