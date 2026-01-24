Городовой / Город / Кто ответит за скользкие тротуары: в Петербурге задумались об отказе от соляных ловушек
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Из сказки в реальность: с новогодней красавицы на Дворцовой исчезают игрушки Город
Где в Петербурге можно снять просторную «двушку» за скромные деньги: неожиданные лидеры и их подводные камни Город
Неожиданный ход мошенников: какой предлог чаще всего заставляет россиян раскрывать свои секретные коды Город
Секретные стартовые площадки: почему обновление Петербурга может начаться не с хрущёвок, а с забытых фабрик Город
Перелёты без паспортов: как москвичи и петербуржцы вскоре удивятся проверкам в аэропорту Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кто ответит за скользкие тротуары: в Петербурге задумались об отказе от соляных ловушек

Опубликовано: 24 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Кто ответит за скользкие тротуары: в Петербурге задумались об отказе от соляных ловушек
Кто ответит за скользкие тротуары: в Петербурге задумались об отказе от соляных ловушек
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге депутат Алексей Цивилёв внес предложение в адрес Управления ветеринарии города, касающееся ситуации с противогололёдными составами.

Он обратил внимание на многочисленные обращения жителей, которые жалуются на ухудшение здоровья домашних животных — отмечаются ожоги лап и признаки отравления после контакта с химикатами, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

В ходе одной из встреч с жителями, депутат услышал следующую жалобу:

«Здесь больше нельзя гулять — всё засыпано химией, а наши собаки болеют онкологией», — сообщили горожане Алексею Цивилёву.

Парламентарий подчеркнул, что данная проблема требует не только уделять внимание ответственности хозяев, но и выработать системный подход.

Это, по его мнению, касается не отдельных советов, а выстраивания научно обоснованной городской политики, учитывающей здоровье животных и безопасность пешеходов.

Основной смысл обращения депутата — в необходимости совершенствования городских мер, связанных с применением противогололёдных смесей. Он уверен, что профильное ведомство обладает всем необходимым, чтобы выступить инициатором инициатив, направленных на защиту животных.

В предложениях депутата упоминается комплексный подход к снижению воздействия химикатов на братьев наших меньших. Важными шагами называются:

  • анализ влияния реагентов на животных, как краткосрочного, так и пролонгированного;
  • совместная с ветеринарами и добровольцами разработка официальных советов для владельцев питомцев;
  • поэтапный переход от агрессивных соединений к более щадящим разновидностям;
  • создание добровольного городского стандарта для предприятий, применяющих реагенты, — с возможностью получения специального знака качества.

Депутат заверил, что предлагаемые меры не связаны с введением немедленных ограничений, но позволят уменьшить возможный вред здесь и сейчас и найти компромисс между безопасностью горожан и здоровьем животных.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью