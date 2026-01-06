Кто в Петербурге станет зарабатывать больше в 2026 году

Аналитики платформы hh.ru сделали прогноз, что в 2026 году доходы у ряда специалистов заметно возрастут.
Главный инфоповод — значительное увеличение зарплат ожидает тех, кто уже в 2025 году имел высокий уровень заработка. Перспективы касаются как представителей IT-сферы, так и работников ряда других профессий.
Разработчики программного обеспечения со стажем, по данным экспертов, могут столкнуться с наибольшим приростом заработка.
В 2025 году их среднемесячный доход составлял примерно 284 тысячи рублей. Среди финансовых аналитиков ожидается повышение выплат при прошлогоднем уровне порядка 117 тысяч рублей ежемесячно.
Рост окладов вероятен также у специалистов, занятых в наукоёмких областях. Речь идёт о инженерах в области машинного обучения и дата-сайентистах, ранее зарабатывавших около 247 тысяч рублей в месяц.
Увеличение выплат коснется и профессионалов в сфере кибербезопасности, где сумма достигала 90 тысяч рублей.
В списке ожидающих повышение зарплаты работодатели отмечают руководителей по продукту (product-менеджеров) с доходом в 130 тысяч рублей и системных инженеров, средний доход которых был 92 тысячи рублей в месяц. Среди рабочих профессий позитивные изменения тоже прогнозируются.
К специалистам, оклады которых могут вырасти, относятся:
- сварщики — 178 тыс. рублей,
- токари высокой квалификации — 185 тыс. рублей,
- водители-дальнобойщики — 182 тыс. рублей,
- крановщики и машинисты спецтехники — 142 тыс. рублей,
- инженеры-строители и проектировщики — 107 тыс. рублей.
Вместе с тем, в последние недели обсуждается и другой вопрос, связанный с доходами граждан. Так, депутаты Государственной Думы выступили с предложением временно не начислять штрафы за просрочку коммунальных платежей в случаях задержек выплат заработной платы.
