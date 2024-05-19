Кто впервые придумал чипсы, и почему раньше их ели только богачи

Сейчас чипсы являются широко распространенным снеком, доступным каждому. А вот когда они только появились, то были лакомством исключительно для богачей. А все благодаря необычной истории возникновения продукта — он появился не запланированно, а в результате протеста одного шеф-повара.

Кто придумал чипсы

Закуска появилась благодаря шеф-повару Джорджу Краму. Он работал в ресторане Moon’s Lake House, в городе Саратога-Спрингс. В это заведение часто захаживали богатые люди. И как-то раз посетителем стал капризный миллионер по имени Корнелиус Вандербильт.

В тот день он заказал обычный жареный картофель. Но гарнир никак не устраивал богача — он трижды просил повара переделать блюдо, поскольку картофель был нарезан недостаточно тонко.

Сам Крам оказался человеком с весьма тонкой душевной организацией — он не привык, чтобы его блюда кто-то критиковал. В результате он нарезал картофель так тонко, что толщина слайсов не превышала пары миллиметров. После Крам обжарил эти ломтики в масле и посыпал специями.

Повар всего лишь хотел поиздеваться над богачом, ожидая, что и этот вариант гарнира ему не понравится. Но хрустящая корочка пришлась Вандербильту по вкусу. В результате он стал частым гостем этого ресторана, а само блюдо вскоре вошло в меню под названием Saratoga Chips, что в переводе означало «‎саратогские кусочки».

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Почему чипсы могла позволить себе только элита

В 1860 году Джордж Крам открыл свой ресторан, в котором подавали чипсы. Вскоре они стали весьма популярным блюдом в Америке, но только среди высшего общества. А все потому что готовили блюдо исключительно в ресторанах — простые люди не могли позволить себе поход в заведение.

Это продолжалось до 1890 года, пока владелец маленького кафе в Кливленде, Уильям Тэппенден, не решил жарить и продавать чипсы прямо на улице. Он начал фасовать их в бумажные пакеты и продавать в своем старом фургоне. Этот незамысловатый бизнес помог избежать Тэппендену нищеты во времена кризиса.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Что было с чипсами дальше

Позже жареный картофель стал набирать популярность и становился более доступным. Но из-за того, что продукт хранился в бочках или банках, чипсы ломались и становились не вкусными.

Тогда в 1926 году американская предпринимательница Лора Скаддер предложила упаковывать картофель в вощеную бумагу, что позволило надолго сохранить свежесть и целостность. Чипсы Лоры обрели широкую популярность и задали стандарт для других производителей.

А уже в 1929 году самоучка Фриман Макбет изобрел машину для производства чипсов и чистки картофеля. Благодаря этому изобретению чипсы стали массовым продуктом.

В СССР производство началось в 1963 году. Первые советские чипсы изготавливались в Москве — так и появился тот самый «‎Московский картофель», пишет Дзен-канал «‎Вестник истории».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru