Лермонтов, типография и утренний заряд бодрости: что произошло 15 октября в истории Петербурга

Петербург, город с богатейшей историей, хранит память о множестве событий, произошедших в разные дни.
Дата 15 октября отмечена в его летописи несколькими значимыми вехами, от зарождения книгопечатания до формирования элитных гвардейских отрядов.
1727: типография и первые «Ведомости»
Задолго до значимых событий XX века, 15 октября 1727 года, начинается история типографии Академии наук.
Ее штат состоял из семи человек, а первые помещения располагались «в бывших палатах царицы Прасковьи Федоровны».
Уже с января 1728 года отсюда начали выходить «Санкт-Петербургские ведомости».
Эта типография, позднее переведенная на Васильевский остров, «находится там по сей день».
1814: Поэзия и рождение гения
15 октября 1814 года — день, когда в Москве родился будущий великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.
Его «сознательная жизнь и творчество неразрывно связаны с Северной столицей». Это рождение гения, чье имя навсегда вписано в петербургскую историю.
1929: Утренняя гимнастика на радио
15 октября 1929 года ознаменовалось началом регулярных передач утренней гимнастики на радио.
«На радиоволне 1000 метров городской радиоцентр начал регулярные передачи утренней гимнастики», — сообщает история.
1955: Наводнение
15 октября 1955 года вошло в историю Петербурга как день одного из сильнейших наводнений. «Вода поднялась на 293 см выше ординара», оставив свой разрушительный след и напомнив о силе природы.
Эти, казалось бы, разрозненные события, связанные с одной датой, сплетаются в многогранный узор петербургской истории — от зарождения печати и рождения поэта до службы элитных гренадер и стихийных бедствий.