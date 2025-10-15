Городовой / Город / Лермонтов, типография и утренний заряд бодрости: что произошло 15 октября в истории Петербурга
Лермонтов, типография и утренний заряд бодрости: что произошло 15 октября в истории Петербурга

Опубликовано: 15 октября 2025 08:00
Типография, наводнение, гимнастика
Лермонтов, типография и утренний заряд бодрости: что произошло 15 октября в истории Петербурга
Городовой ру

День, когда рождались традиции и менялись судьбы.

Петербург, город с богатейшей историей, хранит память о множестве событий, произошедших в разные дни.

Дата 15 октября отмечена в его летописи несколькими значимыми вехами, от зарождения книгопечатания до формирования элитных гвардейских отрядов.

1727: типография и первые «Ведомости»

Задолго до значимых событий XX века, 15 октября 1727 года, начинается история типографии Академии наук.

Ее штат состоял из семи человек, а первые помещения располагались «в бывших палатах царицы Прасковьи Федоровны».

Уже с января 1728 года отсюда начали выходить «Санкт-Петербургские ведомости».

Эта типография, позднее переведенная на Васильевский остров, «находится там по сей день».

1814: Поэзия и рождение гения

15 октября 1814 года — день, когда в Москве родился будущий великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

Его «сознательная жизнь и творчество неразрывно связаны с Северной столицей». Это рождение гения, чье имя навсегда вписано в петербургскую историю.

1929: Утренняя гимнастика на радио

15 октября 1929 года ознаменовалось началом регулярных передач утренней гимнастики на радио.

«На радиоволне 1000 метров городской радиоцентр начал регулярные передачи утренней гимнастики», — сообщает история.

1955: Наводнение

15 октября 1955 года вошло в историю Петербурга как день одного из сильнейших наводнений. «Вода поднялась на 293 см выше ординара», оставив свой разрушительный след и напомнив о силе природы.

Эти, казалось бы, разрозненные события, связанные с одной датой, сплетаются в многогранный узор петербургской истории — от зарождения печати и рождения поэта до службы элитных гренадер и стихийных бедствий.

Автор:
Ксения Пронина
Город
