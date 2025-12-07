Кто выйдет с первых минут: «Зенит» снял завесу тайны над составом на игру с «Акроном»

Петербургский клуб объявил состав, который выйдет на поле в матче против «Акрона». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Такая информация появилась в сообщении пресс-службы команды.
В список игроков, начавших встречу с первых минут, включены: Д. Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, которому поручена капитанская повязка, Вендел, Луис Энрике, Жерсон, Мантуан, Соболев и Педро.
В числе запасных значатся: Кержаков, Латышонок, Горшков, А. Адамов, Эракович, Роман Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Глушенков, Лусиано и Кассьерра.