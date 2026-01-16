Кум поделился рецептом албанских котлеток: не поверите, из чего готовят фарш

Албанские хозяйки готовят котлеты, которые радикально отличаются от привычных нам. Секрет их невероятной сочности и насыщенного вкуса кроется в особом фарше и длительной подготовке.
Для приготовления уштипцев смешайте килограмм мясного фарша с мелко нарезанным луком, сладкой паприкой, солью, перцем, чайной ложкой соды и 100 мл газированной воды.
Ингредиенты:
- мясной фарш — 1 кг.
- сода — 1 ч. л.
- чеснок — 5 зубчиков.
- брынза — 150 г.
- лук репчатый — 2 шт.
- газированная вода — 100 мл.
- кипяток — 100 мл.
- копченая грудинка или бекон — 150 г.
- молотая сладкая паприка — 2 ч. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- укроп, петрушка, зеленый лук — 1 пучок.
- специи — по вкусу.
Эту массу нужно убрать в холодильник минимум на несколько часов, а в идеале — на 12. Затем в фарш добавляют тёртую брынзу, кубики копчёной грудинки или бекона, измельчённый чеснок и много свежей зелени (укроп, петрушку, зелёный лук).
Сформированные крупные котлеты сначала обжаривают до румяной корочки, а затем тушат около 10 минут под крышкой, добавив немного кипятка. Сочетание брынзы, копчёностей и специй создаёт неповторимый аромат и делает блюдо по-настоящему праздничным.