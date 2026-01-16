Городовой / Полезное / Кум поделился рецептом албанских котлеток: не поверите, из чего готовят фарш
Кум поделился рецептом албанских котлеток: не поверите, из чего готовят фарш

Опубликовано: 16 января 2026 15:15
котлеты
Кум поделился рецептом албанских котлеток: не поверите, из чего готовят фарш
Фото: Городовой.ру

Албанские хозяйки готовят котлеты, которые радикально отличаются от привычных нам. Секрет их невероятной сочности и насыщенного вкуса кроется в особом фарше и длительной подготовке.

Для приготовления уштипцев смешайте килограмм мясного фарша с мелко нарезанным луком, сладкой паприкой, солью, перцем, чайной ложкой соды и 100 мл газированной воды.

Ингредиенты:

  • мясной фарш — 1 кг.
  • сода — 1 ч. л.
  • чеснок — 5 зубчиков.
  • брынза — 150 г.
  • лук репчатый — 2 шт.
  • газированная вода — 100 мл.
  • кипяток — 100 мл.
  • копченая грудинка или бекон — 150 г.
  • молотая сладкая паприка — 2 ч. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • укроп, петрушка, зеленый лук — 1 пучок.
  • специи — по вкусу.

Эту массу нужно убрать в холодильник минимум на несколько часов, а в идеале — на 12. Затем в фарш добавляют тёртую брынзу, кубики копчёной грудинки или бекона, измельчённый чеснок и много свежей зелени (укроп, петрушку, зелёный лук).

Сформированные крупные котлеты сначала обжаривают до румяной корочки, а затем тушат около 10 минут под крышкой, добавив немного кипятка. Сочетание брынзы, копчёностей и специй создаёт неповторимый аромат и делает блюдо по-настоящему праздничным.

Автор:
Игорь Мустафин
