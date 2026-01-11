Кусочек, который чуть не стал последним: как рождественский десерт едва не сгубил пенсионера из Карелии

В Карелии произошёл инцидент с 68-летним мужчиной, который в канун Рождества оказался на грани жизни и смерти после употребления десерта вместе с алкоголем. Сладкое выступило закуской к пиву, из-за чего пенсионеру внезапно стало плохо.
После этого мужчина был доставлен в районную больницу, где ему оказали срочную медицинскую помощь.
Анестезиолог-реаниматолог Лоухской районной больницы Евгений Ефремов рассказал, что только своевременное вмешательство позволило спасти пациента, сообщает «КП-Петербург».
Специалист уточнил: ситуация развивалась крайне быстро, и медики буквально боролись за жизнь пострадавшего несколько минут. Причиной ухудшения состояния стало сочетание алкогольного напитка с тортом на фоне уже имеющихся заболеваний.
Пациент ранее перенёс инфаркт миокарда, а также страдает сахарным диабетом. Дополнительная нагрузка в виде резкого повышения глюкозы на фоне потребления спиртного спровоцировала тяжёлое нарушение сердечного ритма. Об этом рассказал врач отделения:
« Сахарный диабет, инфаркт миокарда в анамнезе. И в этот раз декомпенсация диабета: сахар резко вверх, на этом фоне возникло тяжелое нарушение ритма сердца», — сообщил Евгений Ефремов.
Доктор подчеркнул: одновременное употребление сладкого и спиртного является серьёзной угрозой для людей с нарушениями обмена веществ и сердечно-сосудистыми болезнями.
По его словам, алкоголь затрудняет контроль уровня сахара в крови, а сладкое провоцирует его резкий рост. Такое сочетание может вызвать серьёзные осложнения, особенно у пожилых людей.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».