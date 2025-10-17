«Лебеду едим, тело пухнет»: как жили и питались крестьяне в начале эпохи Петра I

В романе Алексея Толстого «Петр Первый» семья Бровкиных служит иллюстрацией судьбы крестьянства и изменения жизни под влиянием реформ царя-реформатора.

Иван Артемич Бровкин — глава семьи, считавшийся крепким хозяином, имевший коня, корову и несколько кур, но все же живший бедно. Он часто голодал вместе с большой семьей из пятерых детей.

Главная проблема — постоянный голод и бедность, характерные для русского крестьянства конца XVII века.

Питание семейства в начале романа

Рацион Бровкиных был практически таким же, как у тысяч других крестьян России того времени: они ели лебеду, каши из злаков (пшеница, овес, ячмень, рожь), щи из рубленой капусты чаще без мяса.

Мясо было большой редкостью и появлялось только по большим праздникам. Куриц держали для яиц, которые зимой неслись плохо. А корова служила главным образом для молока.

Овощи — редкие репа, редька, морковь, соленые огурцы, капуста — появлялись только при урожайном лете.

«…Да божьим изволением всегда у нас хлебная недорода, поля наши всегда морозом побивает, и ныне у нас ни хлеба, ни дров, ни скотины нет, погибаем голодною и озябаем студеною смертью… Мясо свиные и коровьи и птицу и весь столовый запас нам, нищим и беспомощным, ставить помещику нечем стало… Лебеду едим, тело пухнет...» — писал Толстой.

Хлеб «творила» жена Ивана, и он был основным продуктом, на котором семья держалась, хоть хлеба часто не хватало.

Как изменился рацион с приходом Петра

Жизнь семьи меняется после того, как старший сын Алеша становится доверенным лицом Петра I и получает от него деньги.

Благодаря этим средствам Бровкины строят новый дом, арендуют пашню и луга, и самое главное — теперь на их столе появляется сытная и разнообразная еда, включая мясо, масло, яйца.

Иван Бровкин начинает возить продукты к царскому столу в Преображенском.

«Алешка выхватил из кармана горсть, да не медных, — серебра: рубля с три али более. Ивашка обомлел. И когда принял в заскорузлую, как ковш, руку эти деньги, — затрясся...» — описывает Толстой переломный момент в жизни семьи.

Теперь в доме Бровкиных появляется коровье масло, им смазывают не только кашу, но и волосы. Появляется яичница и заграничные деликатесы: ветчина, сыр, паштеты, кофе — все это становится нормой для семьи.

Дом перестраивается по «иноземному образцу», а дочь Санька следит за модой и новшествами, в том числе в еде.

Семья Бровкиных в романе — символ того, как реформы Петра Первого влияют на жизнь простых людей. Благодаря трудолюбию и покровительству царя они смогли выбраться из нищеты и голода.

Рацион изменился от однообразной каши и лебеды к насыщенному столу с мясными и заграничными блюдами. Это подчеркивает одна из лучших строк Толстого: