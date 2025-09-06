Лечить будут БАДами, а лекарства выдавать по записи: с 1 сентября вступили в силу новые правила в здравоохранении

С начала сентября в России вступили в силу сразу несколько изменений в сфере здравоохранения. Они касаются работы врачей и медперсонала, отпуска льготных лекарств, назначения БАДов, дневных стационаров и взаимодействия с медстраховщиками. «Городовой» собрал главное.
1. Часть обязанностей врачей передают среднему медперсоналу
Пациенты опасаются, что теперь вместо врачей их будут лечить фельдшеры и медсестры.
Однако, как пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев, речь идёт только о рутинных процедурах после постановки диагноза: осмотрах, снятии ЭКГ, выписке рецептов на обезболивающие и другие необходимые препараты.
Решение будет принимать руководство каждой поликлиники индивидуально. Главврач остаётся ответственным за качество лечения, а система контроля диагностики и терапии сохраняется.
2. Врачи смогут выписывать БАДы
Теперь назначение биологически активных добавок выводят в правовое поле. Юрий Жулев отмечает: «Врачи и раньше делали это массово, но без регулирования».
Планируется официальный перечень разрешённых БАДов, отвечающих требованиям безопасности. При этом есть риск коммерциализации — важно, чтобы врачи не назначали добавки ради прибыли.
3. Новые правила отпуска льготных лекарств
Раньше при отсутствии препарата в аптеке пациента могли просто развернуть. Теперь аптеки обязаны:
-
вести специальный журнал с отметкой о дате обращения и выдавать лекарства спустя время, по записи;
-
уведомлять пациента о поступлении лекарства;
-
соблюдать сроки: до 10 рабочих дней — стандартно; до 3 дней — если рецепт «cito» (срочно); до 30 дней — если требуется закупка.
Врач не вправе отказать в выписке льготного рецепта из-за отсутствия препарата. При нарушениях можно обращаться в департамент здравоохранения, прокуратуру или суд.
4. После «Скорой» — в дневной стационар
Если пациента привезли в больницу, но нет показаний для госпитализации, его теперь не отпустят сразу домой.
Можно будет оставить под наблюдением на несколько часов или до конца дня, чтобы контролировать состояние и провести необходимые процедуры.
5. Помощь своего страховщика — в любом регионе
Если пациент находится в другом регионе и сталкивается с отказом в медицинской помощи по ОМС, он может обратиться к своей страховой компании.
Пока гарантируется только консультационная поддержка, но в перспективе страховщики смогут защищать интересы пациентов по всей стране, включая проведение экспертиз качества медпомощи, отмечает КП.