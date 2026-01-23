Ледовое испытание: как городской транспорт Петербурга встречает морозную атаку

В Санкт-Петербурге завершены подготовительные мероприятия по обеспечению стабильной работы городского транспорта на фоне предстоящих морозов. Специалисты транспортного блока перевели контроль за исправностью техники на усиленный режим. Особое внимание уделяется состоянию отопительных систем и поддержанию требуемой температуры в автобусах.

Водителям общественного транспорта проведён дополнительный инструктаж по работе в холодное время года. Комитет по транспорту сообщил о проведении тщательной проверки всех систем обогрева в салонах. По распоряжению городских властей, перевозчики получили указание строго следить за исправностью отопления.

Нарушение установленного температурного режима считается несоблюдением условий государственных контрактов. За такие случаи предусмотрена система штрафов для перевозчиков. В Смольном пояснили:

«Несоблюдение температурного режима является нарушением требований государственных контрактов, за что перевозчикам выставляются штрафы».

Транспортная служба города организовала круглосуточный мониторинг погодных условий по сводкам синоптиков. При необходимости принимаются срочные решения для непрерывной работы наземного транспорта. Аналогичные меры предусмотрены для компаний, обеспечивающих пригородные перевозки на железнодорожном транспорте.

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и Октябрьская железная дорога также завершили подготовку к низким температурам.

