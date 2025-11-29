Ледяной завод на волнах ожил: «Капитан Геллер» вышел на ходовые испытания

На Северной верфи приступили к ходовым проверкам морозильного траулера-процессора «Капитан Геллер», который отправился в Балтийское море прямо от стенки завода. Работы рассчитаны на пять дней, за это время специалисты проверяют маневренные возможности судна и изучают работу ключевых систем. Этот этап подробно охватывает тестирование всех установленных устройств и механизмов.
«Капитан Геллер» представляет собой первый серийный образец в рамках проекта 170701, появившийся вслед за ведущим судном с названием «Капитан Соколов». Главное назначение этих траулеров — добыча рыбы в море с последующей обработкой улова прямо на борту. Производственная линия судна позволяет ежедневно перерабатывать до 150 тонн рыбы.