Легенды на высоте: в «Лахта Центре» открылась выставка‑инсталляция о художественной мифологии Петербурга

В экспозиции представлены произведения современных художников, графиков, фотографов и уличных художников из России.

В выставочном пространстве «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге открылась экспозиция с названием «Город ПИ».

В пресс-службе небоскреба отмечают, что буква «пи» отражает не только первую букву имени города, но и число, которое символизирует бесконечность, уникальность и непрерывные перемены.

Таким образом, выставка, по задумке организаторов, подчеркивает характер города на Неве.

В рамках экспозиции посетители могут познакомиться с произведениями известных современных российских мастеров. Среди участников: художники, фотографы, мастера графики и авторы работ в жанре уличного искусства.

Организаторы выстроили пространство так, чтобы у зрителя была возможность проследить несколько смысловых направлений. Все экспонаты объединены в четыре слоя, которые авторы называют уровнями: Нулевой, Первый, Второй и Третий.

Первое, что видит гость выставки — иммерсивная инсталляция, сочетающая звук и видеоряд. Этот уровень погружает зрителя в городскую среду: можно услышать и увидеть фрагменты уличной жизни, динамику и голос города.

Далее на Первом уровне представлены работы современных отечественных живописцев и графиков. Следующий слой посвящён фотографии: в этих снимках, выполненных при участии фотолаборатории, отражается актуальная жизнь современного мегаполиса.

Все фото создавались специально для проекта, чтобы зафиксировать дух Петербурга сегодняшнего дня.

Третий уровень занимает экспрессивное уличное искусство. Авторы создавали свои работы непосредственно на стенах в зале, что позволяет передать энергию современной городской среды.

Таким образом, участники предложили собственное видение искусства, рождающегося прямо здесь и сейчас.

