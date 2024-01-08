Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес
Эксклюзив

Легкий овощной суп — спасенье после застолья: шеф-повар поделился рецептом

Легкий овощной суп — спасенье после застолья: шеф-повар поделился рецептом
Как приготовить вкусный суп из овощей

Поможет наладить пищеварение.

После новогодних праздников многих тянет на легкие блюда. И одним из таких является овощной суп. Шеф-повар Александр Растунин рассказал, как правильно его приготовить.

Вам понадобятся:

  • сельдерей — 1 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • лук — 1 шт.,
  • болгарский перец — 1 шт.,
  • фасоль в томатном соусе — 150 г,
  • чернослив — 30 г,
  • вода — 1 л.

«Для овощного супа нужна правильная основа — бульон. Он варится из лука, моркови и сельдерея. Предварительно их нужно продержать на сухой сковороде до коричневой корочки.

Затем в суп можно добавить консервированную фасоль или запеченный болгарский перец. А чернослив придаст первому блюду приятную нотку в послевкусии.

Чтобы суп стал еще вкуснее, попробуйте томить его в духовке, а после приготовления на пару часов укутайте в одеяло», — посоветовал кулинар в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Эксклюзив Советы эксперта Рецепты
8 января 2024 09:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Ольга Тарантина
Ольга Тарантина
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще