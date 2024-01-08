Легкий овощной суп — спасенье после застолья: шеф-повар поделился рецептом

После новогодних праздников многих тянет на легкие блюда. И одним из таких является овощной суп. Шеф-повар Александр Растунин рассказал, как правильно его приготовить.

Вам понадобятся:

«Для овощного супа нужна правильная основа — бульон. Он варится из лука, моркови и сельдерея. Предварительно их нужно продержать на сухой сковороде до коричневой корочки.

Затем в суп можно добавить консервированную фасоль или запеченный болгарский перец. А чернослив придаст первому блюду приятную нотку в послевкусии.

Чтобы суп стал еще вкуснее, попробуйте томить его в духовке, а после приготовления на пару часов укутайте в одеяло», — посоветовал кулинар в беседе с порталом «Городовой».