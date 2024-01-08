Легкий овощной суп — спасенье после застолья: шеф-повар поделился рецептом

После новогодних праздников многих тянет на легкие блюда. И одним из таких является овощной суп. Шеф-повар Александр Растунин рассказал, как правильно его приготовить.
Вам понадобятся:
- сельдерей — 1 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- лук — 1 шт.,
- болгарский перец — 1 шт.,
- фасоль в томатном соусе — 150 г,
- чернослив — 30 г,
- вода — 1 л.
«Для овощного супа нужна правильная основа — бульон. Он варится из лука, моркови и сельдерея. Предварительно их нужно продержать на сухой сковороде до коричневой корочки.
Затем в суп можно добавить консервированную фасоль или запеченный болгарский перец. А чернослив придаст первому блюду приятную нотку в послевкусии.
Чтобы суп стал еще вкуснее, попробуйте томить его в духовке, а после приготовления на пару часов укутайте в одеяло», — посоветовал кулинар в беседе с порталом «Городовой».
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