Ленфильм на ПМЭФ-2026: камера, мотор, инвестиции

Опубликовано: 17 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Ленфильм на ПМЭФ-2026: камера, мотор, инвестиции
Ленфильм на ПМЭФ-2026: камера, мотор, инвестиции
Global Look Press / Zamir Usmanov
В начале года старейшая российская киностудия «Ленфильм» была передана в собственность Петербурга.

В программе ПМЭФ-2026 запланирована панельная дискуссия о развитии киноиндустрии на примере петербургского «Ленфильма».

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о деловой программе форума, который состоится с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум».

Как отметил Беглов, организованная при поддержке правительства города панельная сессия «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» войдёт в тематический блок «Среда для жизни: новые технологии — новые качества».

К слову, в начале года старейшая киностудия России «Ленфильм» перешла в собственность Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
