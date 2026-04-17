Ленфильм на ПМЭФ-2026: камера, мотор, инвестиции

В программе ПМЭФ-2026 запланирована панельная дискуссия о развитии киноиндустрии на примере петербургского «Ленфильма».
Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о деловой программе форума, который состоится с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум».
Как отметил Беглов, организованная при поддержке правительства города панельная сессия «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» войдёт в тематический блок «Среда для жизни: новые технологии — новые качества».
К слову, в начале года старейшая киностудия России «Ленфильм» перешла в собственность Петербурга.