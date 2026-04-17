Петербург готовится к Параду Победы: даты первых репетиций определены

Первая репетиция сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона к параду на День Победы состоялась 2 апреля. В ней участвовали свыше 500 военнослужащих.
Военную технику, направляющуюся на площадки для тренировок, петербуржцы увидели в середине марта. Праздничные опознавательные знаки на неё наносят обычно незадолго до события,
Первая общая репетиция запланирована на вторник, 21 апреля, за ней последуют 23, 27 и 29 апреля. Пока механизированные и пешие колонны на полигонах воинских частей тренируют парадный шаг, сообщает "Фонтанка".
Во время репетиций на площади ограничивают движение транспорта и пешеходов. В прошлом году военная техника часами стекалась в центр, вызывая пробки до вечера.