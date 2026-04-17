Сосновые шишки — золото для дачника: 5 способов использовать их с пользой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Раннее цветение и яркие краски огромных шапок гарантированы: как правильно сеять циннию Полезное
Как из магазинной курицы "выгнать" антибиотики и химию: 3 простых способа - мясо как домашнее Полезное
Культурный бум в Петербурге: губернатор выделил 1,5 млрд на яркие события 2026 года Город
Просто разбиваю яйца в сметану — и завтрак готов: проще уже не бывает Полезное
Детский сад мечты на Пулковском: 250 мест, соляная пещера и мини-ферма для малышей Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сосновые шишки — золото для дачника: 5 способов использовать их с пользой

Опубликовано: 17 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Вот как на даче вам могут пригодиться обычные шишки.

Весной многие дачники наводят порядок на участке и без сожаления выбрасывают сосновые шишки, считая их мусором. И зря. Автор Дзен-канала "Сделай сам" рассказал, что шишки могут серьёзно упростить уход за садом.

Помощь в борьбе с сорняками

Один из самых полезных способов применения — мульчирование. Шишки отлично удерживают влагу в почве, защищают её от пересыхания и не дают образовываться плотной корке после полива. При этом они медленно разлагаются, поэтому служат дольше, чем трава или опилки. А ещё подавляют рост сорняков и пропускают воздух к корням.

Дренаж

Не менее эффективно использовать шишки в тёплых грядках. Их укладывают на дно вместе с ветками: они работают как дренаж и одновременно выделяют тепло при разложении. Это помогает быстрее прогревать почву и получать ранний урожай.

Удобрение

Если шишки сжечь, получится ценная зола с калием и фосфором. Её можно добавлять при посадке или в компост. Но важно помнить: зола снижает кислотность почвы, поэтому использовать её нужно умеренно.

Борьба с вредителями

Шишки помогают и от вредителей. Слизни и улитки не любят колючую поверхность и стараются обходить такие участки стороной. Разложенные между грядками, они также улучшают структуру почвы.

Защита корней

Их можно применять как дренаж в клумбах и высоких грядках, а также сохранить до осени для защиты растений от морозов. Под слоем шишек корни лучше переносят холод, а грызуны стараются держаться подальше.

Перед использованием шишки достаточно перебрать и при необходимости просушить. При желании можно пролить их горячей водой.

Ранее мы писали о том, как убрать старый пень на участке.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью