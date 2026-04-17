Беру 2 кг порошка - и на старый пень: растворится в воздухе бесследно - без корчевания

Старый пень на участке – настоящая головная боль для дачника. Он не только занимает место, но и может стать пристанищем для нежелательных соседей, от насекомых-вредителей до змей. Поэтому садоводы стремятся как можно быстрее решить злободневную проблему.
Одним из проверенных способов избавиться от пня является использование калийной селитры (нитрата калия), пишет портал "Циан". Это вещество универсально. Оно служит и удобрением, и эффективным средством для уничтожения нежелательной растительности. Для пня диаметром около 15 сантиметров потребуется не менее двух килограммов селитры.
Ход работы
В верхней части пня просверлите отверстия глубиной 10-15 сантиметров. В них засыпьте селитру, а затем обильно залейте водой. Далее пень накройте пленкой и оставьте на продолжительное время.
Важно: калийная селитра – вещество потенциально взрывоопасное. Опасность представляют и газы, выделяющиеся при разложении пня. Поэтому категорически запрещено курить или разводить огонь вблизи обработанного участка.
Личный опыт дачника
"Хоть метод с калийной селитрой требует времени (более полугода) и аккуратности, он позволяет избавиться от пня с минимальными физическими усилиями. Заодно он обогащает почву полезными минералами. Пробовал. Рекомендую", - поделился Леонид из Саратовской области.
Ранее портал "Городовой" рассказал про причины появления зеленого налета на почве в теплице.