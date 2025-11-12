Ленинградская область поднимает прожиточный минимум на 6,8%: почувствуется ли разница?

В Ленинградской области официально принято решение о пересмотре размеров прожиточного минимума. Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года и сохранятся до конца того же года, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Планируется увеличение данного показателя на 6,8%. Теперь минимальная сумма на одного жителя в среднем составит 20 265 рублей, для граждан трудоспособного возраста — 22 089 рублей, для лиц пожилого возраста — 17 428 рублей, а для детей — 19 657 рублей.
В администрации региона напомнили, что размер прожиточного минимума на следующий год в каждом субъекте страны устанавливают до 15 ноября текущего года, как того требует федеральное законодательство.
