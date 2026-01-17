Городовой / Город / Ленобласть газифицирует 417 населённых пунктов: новая программа меняет всё
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Заправки под прицелом ФАС: проверят цены на продукты первой нужды Город
Врач раскрыл секрет: как высыпаться в нон-стоп ритме и супер-восстанавливаться Город
Часовая сенсация: сколько минимум заплатят за один час труда в России – готовятся перемены Город
Почему февраль пощадит трудяг: в какую неделю россияне будут работать всего четыре дня? Город
РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Ленобласть газифицирует 417 населённых пунктов: новая программа меняет всё

Опубликовано: 17 января 2026 01:00
 Проверено редакцией
Ленобласть газифицирует 417 населённых пунктов: новая программа меняет всё
Ленобласть газифицирует 417 населённых пунктов: новая программа меняет всё
Городовой ру

Александр Дрозденко, занимающий пост губернатора Ленинградской области, утвердил новую программу по обеспечению газом ряда населённых пунктов. Документ предусматривает подведение природного газа к 417 деревням и посёлкам за период семи лет. Темпы реализации этого проекта отмечаются как одни из самых высоких в истории региона.

В своем сообщении в одной из популярных социальных сетей Дрозденко сообщил, что уже в 2025 году в рамках президентской инициативы смогут быть газифицированы почти 18 тысяч домовладений по обращениям жителей области. Всего с момента старта программы подключение к газу получили более 32 тысяч домов в разных районах Ленинградской области.

Также губернатор рассказал, что на 2026 год запланировано строительство девяти новых газопроводов между несколькими населёнными пунктами.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью