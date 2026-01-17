Ленобласть газифицирует 417 населённых пунктов: новая программа меняет всё

Александр Дрозденко, занимающий пост губернатора Ленинградской области, утвердил новую программу по обеспечению газом ряда населённых пунктов. Документ предусматривает подведение природного газа к 417 деревням и посёлкам за период семи лет. Темпы реализации этого проекта отмечаются как одни из самых высоких в истории региона.
В своем сообщении в одной из популярных социальных сетей Дрозденко сообщил, что уже в 2025 году в рамках президентской инициативы смогут быть газифицированы почти 18 тысяч домовладений по обращениям жителей области. Всего с момента старта программы подключение к газу получили более 32 тысяч домов в разных районах Ленинградской области.
Также губернатор рассказал, что на 2026 год запланировано строительство девяти новых газопроводов между несколькими населёнными пунктами.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».