Лешие, домовые и один знакомый профиль: где прячется двойник петербургского демона с Лахтинской
Лешие, домовые и один знакомый профиль: где прячется двойник петербургского демона с Лахтинской

Опубликовано: 29 ноября 2025 17:15
Особняк
Лешие, домовые и один знакомый профиль: где прячется двойник петербургского демона с Лахтинской
Городовой ру

Когда-то здесь жила купчиха, а теперь дом работает порталом в мир русских сказок.

Дом на улице Некрасова, 14б построили в 1900 году для купчихи Анны Васильевны Целибеевой по проекту архитектора Валентина Демяновского. Поздняя эклектика: высокий цоколь, лепнина, эркер, башенка — типичный особняк состоятельной петербургской семьи начала XX века. В 2001 году здание признали объектом культурного наследия.

Сегодня в нём размещается сказочный музей "Особняк-Небылица": четыре этажа исторического дома отданы под интерьерные инсталляции, посвящённые русским сказкам и мифологии.

Хозяйка-поверья и таинственный преемник

Сам музей рассказывает свою "домовую" легенду. По ней первой хозяйкой особняка была госпожа Целибеева — то ли богатая купчиха, то ли княгиня, сведущая в науках и гаданиях, хранительница "ворот в мир сказок". А нынешний владелец — некий сударь фон Хеленверкофф, путешественник и собиратель народных сюжетов.

Это не документальная биография, а часть придуманного мифа музея, которая помогает гостям войти в атмосферу «небылиц».

Как устроена внутренняя сказка

Переступив порог, посетители попадают в тщательно выстроенный мир: лабораторию "профессора", зимний и осенний лес, замок чудовища, чердак и другие пространства, где среди декора оживают персонажи — от водяных до былинных героев.

Музей работает как интерактивный маршрут: по залам ведут таблички, аудиосказки по QR-кодам и смотрители-«хранители».

Двойник петербургского демона

Внутри особняка можно встретить не только леших, домовых и прочую сказочную нечисть, но и двойника петербургского демона — аккуратную копию знаменитого "Мефистофеля" с Лахтинской, 24.

Оригинальный барельеф на Петроградской стороне в 2015 году сбили религиозные активисты, потом его восстановили, а в "Небылице" появился свой, камерный Мефистофель — тихое напоминание о том, что городские легенды живут не только в сказках.

Особняк Целибеевой в этом смысле — идеальная "скорлупа": за ярко-красным фасадом начала XX века прячется новая роль дома — портал в мир русских небылиц, придуманный уже в XXI веке.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
