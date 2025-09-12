Городовой / Город / История петербургского демона: как сбили и воскресили Мефистофеля
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

История петербургского демона: как сбили и воскресили Мефистофеля

Опубликовано: 12 сентября 2025 13:45
Мефистофель
История петербургского демона: как сбили и воскресили Мефистофеля
Городовой ру

Фасад дома на Лахтинской хранит свою историю.

Доходный дом Александра Львовича Лишневского на Лахтинской улице, 24, был построен в 1910-1911 годах. Архитектор возвёл его для себя и украсил фасад необычным барельефом — фигурой Мефистофеля с крыльями.

Считается, что вдохновением для образа стала роль Фёдора Шаляпина в опере "Фауст". Смелый художественный жест придал дому репутацию «дома с Мефистофелем».

Храм и разрушение

В 2000-е годы неподалёку начали строить храм Ксении Петербургской. Первоначально он должен был появиться на углу Лахтинской и Большого проспекта, где жила святая, но на этом месте возвели торговый центр.

Тогда под застройку выделили маленький сквер на Лахтинской улице — совсем рядом с домом Лишневского. Когда храм поднялся до куполов, барельеф Мефистофеля на фасаде был сбит молотом. Спустя месяц на куполе установили крест.

Общественный резонанс

История вызвала широкий отклик. За судьбу барельефа заступилась общественность и правнучка архитектора — Елена Турковская.

Разрушение барельефа восприняли как вандализм, посягательство на культурное наследие Петербурга.

Воскрешение Мефистофеля

В течение восьми лет велась работа над восстановлением барельефа. Использовали архивные фотографии, сохранившиеся обломки и современные технологии 3D-сканирования.

В ноябре 2022 года фрагменты барельефа включили в экспозицию «История движения в защиту Петербурга» Центра ВООПИиК.

А уже в конце 2023 года на фасаде дома установили копию из фибробетона. Так Мефистофель вернулся на своё место — не просто элемент декора, а символ стойкости искусства перед страхом и разрушением.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще