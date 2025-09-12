История петербургского демона: как сбили и воскресили Мефистофеля

Доходный дом Александра Львовича Лишневского на Лахтинской улице, 24, был построен в 1910-1911 годах. Архитектор возвёл его для себя и украсил фасад необычным барельефом — фигурой Мефистофеля с крыльями.

Считается, что вдохновением для образа стала роль Фёдора Шаляпина в опере "Фауст". Смелый художественный жест придал дому репутацию «дома с Мефистофелем».

Храм и разрушение

В 2000-е годы неподалёку начали строить храм Ксении Петербургской. Первоначально он должен был появиться на углу Лахтинской и Большого проспекта, где жила святая, но на этом месте возвели торговый центр.

Тогда под застройку выделили маленький сквер на Лахтинской улице — совсем рядом с домом Лишневского. Когда храм поднялся до куполов, барельеф Мефистофеля на фасаде был сбит молотом. Спустя месяц на куполе установили крест.

Общественный резонанс

История вызвала широкий отклик. За судьбу барельефа заступилась общественность и правнучка архитектора — Елена Турковская.

Разрушение барельефа восприняли как вандализм, посягательство на культурное наследие Петербурга.

Воскрешение Мефистофеля

В течение восьми лет велась работа над восстановлением барельефа. Использовали архивные фотографии, сохранившиеся обломки и современные технологии 3D-сканирования.

В ноябре 2022 года фрагменты барельефа включили в экспозицию «История движения в защиту Петербурга» Центра ВООПИиК.

А уже в конце 2023 года на фасаде дома установили копию из фибробетона. Так Мефистофель вернулся на своё место — не просто элемент декора, а символ стойкости искусства перед страхом и разрушением.