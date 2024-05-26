Верблюды, кумыс и золотой Будда: что посмотреть в Калмыкии

Уже с июня текущего года откроется прямое авиасообщение между Москвой и Элистой, столицей Калмыкии. Но пока туристы не проявляют особого интереса к авиабилетам, и очень зря. Побывать в этом уникальном регионе хотя бы раз нужно каждому. Конечно, ни престижных гостиниц с бассейнами, ни грандиозных рукотворных сооружений в Калмыкии не найти. Зато тут есть много другого, гораздо более ценного.

Степь да степь кругом

Если вы до сих пор представляете степь пустынной, выжженной землей, пора разрушить этот стереотип. в Калмыкии они необычайной красоты, зеленые, усеянные цветами. А еще в степи можно найти горячие источники. Обязательно стоит посетить и соленое озеро Маныч-Гудило, где уже много лет хозяйничают розовые пеликаны. В местных заповедниках "Черные земли" и "Ханата" можно полюбоваться табунами диких лошадей, сайгаками и величественными верблюдами.

Источник фото: legion-media.ru

Serguei Fomine/Globallookpress.com

Необычная кухня

Только калмыки готовят уникальные блюда, которые тут продаю на каждом углу за копейки. Чего стоят вяленая конина, суп из из бараньих потрохов с салом и репчатым свежим лучком и чай "джомба" с лавровым листом, солью и сливками!

Государство в государстве

В Калмыкии испокон веков исповедуют буддизм. Да, это не единственный регион, который поклоняется этой древней религии, но самый красивый и сохранивший массу значимых для буддистов святынь. В храме Золотая обитель Будды Шакьямуни находится самая большая в России и Европе статуя Будды. Она украшена золотом и настоящими бриллиантами. Здесь можно запросто пообщаться по душам с монахами, местными целителями и даже астрологами. Говорят, они правда способны предсказывать будущее и давать ценные советы. В Элисте расположено немало монолитных ритуальных сооружений — субурганов. Глядя на них, можно мысленно перенестись в аутентичный Тибет, ну или Индонезию. Все зависит от вашей фантазии.

Источник фото: legion-media.ru

Russian Look/Andrei Golovanov / Serge Kivrin/Globallookpress.com

В целом местные жители к русским очень расположены. Они всегда приветливы, могут бесплатно угостить чем-то вкусненьким и даже пригласить на ночлег. Если вы побаиваетесь гостить в чужих домах, не беда. Туроператоры уже давно разработали организованные туры в Калмыкию, где предусмотрено и проживание в мини-отелях, и насыщенные экскурсионные программы. Разве что о питании придется заботиться самостоятельно. Но голодными в Элисте вы точно не останетесь. Бараниной тут накормят, кумысом напоят и вкусную творожную лепешку в дорогу дадут.

Источник фото: legion-media.ru