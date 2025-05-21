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Больше поездов, меньше ожидания: куда можно будет уехать на электричке в Петербурге с 25 мая

21 мая 2025 15:33
электричка, летнее расписание
Больше поездов, меньше ожидания: куда можно будет уехать на электричке в Петербурге с 25 мая
globallookpress/Belkin Alexey

Какие пригородные станции Петербурга стали самыми популярными в апреле и о чем говорит статистика пассажиропотока?

Электрички переходят на летний график с 25 мая, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).

В связи с наступлением летнего сезона СЗППК вносит изменения в расписание электричек, чтобы обеспечить больше возможностей для поездок в пригороды.

Увеличение количества поездов: 4% в будни, 14% в выходные

Что изменится (в сравнении с зимним графиком): увеличится количество пар поездов по будним дням на 4%, по выходным — на 14%. В летний период значительно увеличится количество электричек, особенно в выходные дни, что позволит пассажирам более удобно планировать поездки за город.

Увеличение размеров движения произойдет на всех направлениях. Увеличение количества поездов затронет все пригородные направления, что сделает их более доступными для пассажиров.

Среднесуточно в летний период будут курсировать: по рабочим дням 403,6 пары поездов; по выходным — 379,5 пар поездов. В летний период будет увеличено среднесуточное количество поездов, что обеспечит более удобное и гибкое расписание для пассажиров.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться: на станциях и вокзалах.

Топ пригородных станций в апреле: куда ездят петербуржцы

Также названы самые популярные пригородные станции в апреле.

Направление Станция Пассажиры (тыс.) Динамика к прошлому году
Финляндское Девяткино 156,2 +10%
Балтийское Новый Петергоф 116,2 +3%
Витебское Купчино 285,1 Без изменений
Московское Колпино 197,4 Без изменений
Волховстроевское Рыбацкое 66,0 Без изменений
Петрозаводское Сегежа 2,9 В прошлом году не было

С введением летнего графика электричек пассажиры получат больше возможностей для поездок в пригороды и смогут более комфортно планировать свой отдых. Увеличение количества поездов на всех направлениях сделает пригородные направления более доступными и удобными для всех пассажиров.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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