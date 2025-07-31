Лето без кваса и мороженого: почему россияне отказываются от любимых лакомств

Лето 2025 года стало непростым для рынков кваса и мороженого — двух традиционных символов жарких месяцев.
Аналитика на основе 20 миллионов чеков от «Контур.Маркета» выявила существенное снижение покупательской активности.
Если спрос на квас упал почти на треть, то интерес к мороженому сократился на 10%. Причины — в первую очередь экономические и климатические.
Глава аналитического отдела Ксения Корзан отмечает:
«Удорожание сырьевых компонентов, упаковки и логистики подтолкнуло производителей к повышению цен, что напрямую отразилось на потребительском поведении. Вкупе с прохладной погодой — это снизило желание покупать эти летние лакомства».
Подорожание с разных сторон: сырье, упаковка, логистика
Как пишет «Газета.Ru», рост цен на сахар, молочные компоненты и фруктовые наполнители стал основной причиной подорожания продуктов.
Кроме того, увеличение стоимости пластиковой и картонной упаковки, а также транспортные расходы, связанные с топливом и перегрузками, сказались на конечной цене.
Так, квас подорожал на внушительные 34% — с 93 до 124 рублей за бутылку 1,5 л. Мороженое прибавило в цене меньше, на 8% — с 94 до 101 рубля за порцию, однако и это оказало свое влияние на спрос.
Погодные аномалии и отказ от необязательных покупок
Холодная погода и дождливое лето, отклоняющиеся от долгосрочной нормы, привели к снижению потребления охлажденных напитков и десертов — они просто оказались не так востребованы.
Кроме того, повышение цены сделало их менее доступными, что подвигло многих отказаться от дополнительных необязательных расходов.
Динамика изменения цен и спроса на квас и мороженое в России летом 2025 года
|Показатель
|Квас
|Мороженое
|Снижение спроса
|-29%
|-10%
|Рост цены
|+34% (с 93 до 124 руб./1,5 л)
|+8% (с 94 до 101 руб./порция)
|Основные причины подорожания
|Удорожание сырья, упаковки, логистики
|Аналогично квасу
|Влияние погодных условий
|Холодная весна, дождливое лето снижают спрос
|То же
|Итоговые факторы влияния
|Цена + погода + отказ от необязательных покупок
|Цена + погода + отказ от необязательных покупок
Сочетание роста себестоимости и неблагоприятных климатических условий сформировало непростую ситуацию на рынке кваса и мороженого в России летом 2025 года.
Отказ от необязательных покупок в условиях более высоких цен — закономерная реакция потребителей, особенно когда температурный фон снижает естественную потребность в прохладительных напитках и десертах.
Производителям и ритейлерам стоит ожидать дальнейших колебаний спроса и корректировать свои стратегии с учетом экономической обстановки и погодных трендов.