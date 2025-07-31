Городовой / Общество / Лето без кваса и мороженого: почему россияне отказываются от любимых лакомств
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подводный ломбард Северной столицы: со дна вытащили самокаты, оружие и телевизоры Город
Города, которые помнят свои имена: путешествие во времени по карте России Общество
Архитектурный парадокс в Гатчине: как замок из грязи оказался прочнее дворцов Город
Казна ради кадра: Петербург субсидирует 29 фильмов — но только снятых в городе Город
Николай «Палкин»: за что император получил прозвище, ставшее символом эпохи Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Лето без кваса и мороженого: почему россияне отказываются от любимых лакомств

Опубликовано: 31 июля 2025 20:03
летние десерты
Лето без кваса и мороженого: почему россияне отказываются от любимых лакомств
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Россияне стали экономить на любимых летних продуктах.

Лето 2025 года стало непростым для рынков кваса и мороженого — двух традиционных символов жарких месяцев.

Аналитика на основе 20 миллионов чеков от «Контур.Маркета» выявила существенное снижение покупательской активности.

Если спрос на квас упал почти на треть, то интерес к мороженому сократился на 10%. Причины — в первую очередь экономические и климатические.

Глава аналитического отдела Ксения Корзан отмечает:

«Удорожание сырьевых компонентов, упаковки и логистики подтолкнуло производителей к повышению цен, что напрямую отразилось на потребительском поведении. Вкупе с прохладной погодой — это снизило желание покупать эти летние лакомства».

Подорожание с разных сторон: сырье, упаковка, логистика

Как пишет «Газета.Ru», рост цен на сахар, молочные компоненты и фруктовые наполнители стал основной причиной подорожания продуктов.

Кроме того, увеличение стоимости пластиковой и картонной упаковки, а также транспортные расходы, связанные с топливом и перегрузками, сказались на конечной цене.

Так, квас подорожал на внушительные 34% — с 93 до 124 рублей за бутылку 1,5 л. Мороженое прибавило в цене меньше, на 8% — с 94 до 101 рубля за порцию, однако и это оказало свое влияние на спрос.

Погодные аномалии и отказ от необязательных покупок

Холодная погода и дождливое лето, отклоняющиеся от долгосрочной нормы, привели к снижению потребления охлажденных напитков и десертов — они просто оказались не так востребованы.

Кроме того, повышение цены сделало их менее доступными, что подвигло многих отказаться от дополнительных необязательных расходов.

Динамика изменения цен и спроса на квас и мороженое в России летом 2025 года

Показатель Квас Мороженое
Снижение спроса -29% -10%
Рост цены +34% (с 93 до 124 руб./1,5 л) +8% (с 94 до 101 руб./порция)
Основные причины подорожания Удорожание сырья, упаковки, логистики Аналогично квасу
Влияние погодных условий Холодная весна, дождливое лето снижают спрос То же
Итоговые факторы влияния Цена + погода + отказ от необязательных покупок Цена + погода + отказ от необязательных покупок

Сочетание роста себестоимости и неблагоприятных климатических условий сформировало непростую ситуацию на рынке кваса и мороженого в России летом 2025 года.

Отказ от необязательных покупок в условиях более высоких цен — закономерная реакция потребителей, особенно когда температурный фон снижает естественную потребность в прохладительных напитках и десертах.

Производителям и ритейлерам стоит ожидать дальнейших колебаний спроса и корректировать свои стратегии с учетом экономической обстановки и погодных трендов.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью