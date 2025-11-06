Не рюмка, а кроссовки: чем на самом деле россияне снимают стресс

Финансовые сложности стали наиболее частой причиной тревоги среди жителей России — такую проблему указали 59% участников опроса. Исследование аналитиков Европейского медицинского центра показало, что примерно четверть россиян сталкивается с напряжением еженедельно, а 12% чувствуют постоянный стресс, сообщает «Life.ru».
Лишь 22% отметили, что их основным источником переживаний является информационный фон.
Результаты исследования также раскрывают, что 46% опрошенных пытаются справиться с неблагоприятными эмоциями при помощи физических нагрузок и спорта.
Значительная часть респондентов также выбирает домашние дела (48%), а почти столько же общаются с родными или посвящают время своему увлечению (47%).
Около 19% признались, что предпочитают снимать напряжение с помощью алкоголя, тогда как различные практики вроде медитации применяют лишь 12%.
Мобильные приложения для поддержки эмоционального состояния наиболее популярны среди опрошенных: так считают 55% россиян. После них — электронные часы с дополнительными функциями (33%) и массажёры (27%).
При этом к профессиональным психологам или психотерапевтам обращается только 3%, а большинство — 52% — никогда не пользовались их услугами и не планируют этого делать в будущем.
Эксперты предупреждают, длительное пребывание в стрессовом состоянии способно негативно влиять на организм, приводя к развитию тревожных, депрессивных состояний или психосоматических заболеваний.
Врач и руководитель клиники психиатрии и психотерапии ЕМС Наталья Ривкина обращает внимание:
«Если вы чувствуете, что не можете выйти из затянувшегося стрессового состояния, отмечаете признаки тревоги, страха, нарушения сна, необходимо обратиться за помощью к специалистам».
Ранее сообщалось, что проблемы со сном могут серьезно повлиять на здоровье.