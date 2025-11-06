Городовой / Город / Не рюмка, а кроссовки: чем на самом деле россияне снимают стресс
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что больше всего бесит россиян в магазинах: и это вовсе не цены Город
Рубли, доллары, евро: что брать с собой в Китай, чтобы не остаться без денег Общество
Берег вернули городу: Галерную гавань очистили от самостроя Город
Тринадцать лет тянули 18 миллионов: петербургскую банду аферистов ждёт суд Город
Битва за первый вдох: врачи Педиатрического университета спасли новорождённую с диафрагмальной грыжей Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания Туризм
Категории
Общество Спорт

Не рюмка, а кроссовки: чем на самом деле россияне снимают стресс

Опубликовано: 6 ноября 2025 11:58
Не рюмка, а кроссовки: чем на самом деле россияне снимают стресс
Не рюмка, а кроссовки: чем на самом деле россияне снимают стресс
Городовой ру

Продолжительный стресс способен стать причиной тревожных расстройств, депрессии и нарушений работы организма.

Финансовые сложности стали наиболее частой причиной тревоги среди жителей России — такую проблему указали 59% участников опроса. Исследование аналитиков Европейского медицинского центра показало, что примерно четверть россиян сталкивается с напряжением еженедельно, а 12% чувствуют постоянный стресс, сообщает «Life.ru».

Лишь 22% отметили, что их основным источником переживаний является информационный фон.

Результаты исследования также раскрывают, что 46% опрошенных пытаются справиться с неблагоприятными эмоциями при помощи физических нагрузок и спорта.

Значительная часть респондентов также выбирает домашние дела (48%), а почти столько же общаются с родными или посвящают время своему увлечению (47%).

Около 19% признались, что предпочитают снимать напряжение с помощью алкоголя, тогда как различные практики вроде медитации применяют лишь 12%.

Мобильные приложения для поддержки эмоционального состояния наиболее популярны среди опрошенных: так считают 55% россиян. После них — электронные часы с дополнительными функциями (33%) и массажёры (27%).

При этом к профессиональным психологам или психотерапевтам обращается только 3%, а большинство — 52% — никогда не пользовались их услугами и не планируют этого делать в будущем.

Эксперты предупреждают, длительное пребывание в стрессовом состоянии способно негативно влиять на организм, приводя к развитию тревожных, депрессивных состояний или психосоматических заболеваний.

Врач и руководитель клиники психиатрии и психотерапии ЕМС Наталья Ривкина обращает внимание:

«Если вы чувствуете, что не можете выйти из затянувшегося стрессового состояния, отмечаете признаки тревоги, страха, нарушения сна, необходимо обратиться за помощью к специалистам».

Ранее сообщалось, что проблемы со сном могут серьезно повлиять на здоровье.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью