Не там, где вы ждёте: ГАТИ раскрыла, какие улицы перекроют накануне Нового года

В Санкт-Петербурге в конце декабря временно изменят схему организации движения на некоторых улицах. В трех районах города отдельные участки дорог окажутся недоступны для транспорта, на время проведения строительных работ и других городских мероприятий. Большинство изменений связано с подготовкой к Новому году и крупными инженерными проектами.

С 29 декабря до 27 января движение по улице Маршала Казакова, расположенной в Кировском районе, будет ограничено на отрезке между проспектом Стачек и проспектом Маршала Жукова. Это связано с прокладкой новых водопроводных сетей, о чем сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города. Одна из улиц на Петроградской стороне, а именно Средняя Колтовская, окажется временно труднодоступной только 30 декабря у дома №8, литера А.

Помимо этого, с конца 2025 года по осень 2028-го в районе Петергофской улицы будут введены новые ограничения — эти меры связаны с обустройством пешеходной галереи. Перемещения окажутся затруднены:

на Петергофской улице — от Малой Зелениной до Пионерской;

по Пионерской улице — от Петергофской до Гдовской.

В Приморском районе, начиная с 29 декабря 2025 года и до 28 декабря 2026-го, проезд по Торопецкой улице в поселке Шушары будет невозможен на участке от Северской улицы до конца улицы. Такая мера потребуется из-за установки временных ограждений. Для объезда автомобилистам предложат использовать Изборскую и Ростовскую улицы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».