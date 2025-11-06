«Почта России» пускает с молотка свои метры у «Вокзала 1853»: распродажа по соседству с гастрорынком

В Санкт-Петербурге АО «Почта России» объявила о продаже имущественного комплекса, расположенного рядом с бывшим Варшавским вокзалом.
Стартовая цена объекта составляет 119 миллионов рублей. В пресс-службе Российского аукционного дома уточнили, что торги пройдут 27 ноября.
На продажу выставлен участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров с одноэтажным нежилым зданием на 2,8 тысячи квадратных метров.
Здание признано памятником культурного наследия регионального уровня под названием «Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала», построенным во второй половине XIX века.
В настоящий момент объект отключен от инженерных сетей и находится в аварийном состоянии.
Покупателю потребуется провести восстановительные работы с условием сохранения исторического облика, а также объёмных и планировочных характеристик здания.
После завершения работ его можно будет использовать в качестве офисного центра, торгово-развлекательного или ресторанного комплекса.
