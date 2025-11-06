Городовой / Город / «Почта России» пускает с молотка свои метры у «Вокзала 1853»: распродажа по соседству с гастрорынком
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что больше всего бесит россиян в магазинах: и это вовсе не цены Город
Рубли, доллары, евро: что брать с собой в Китай, чтобы не остаться без денег Общество
Берег вернули городу: Галерную гавань очистили от самостроя Город
Тринадцать лет тянули 18 миллионов: петербургскую банду аферистов ждёт суд Город
Битва за первый вдох: врачи Педиатрического университета спасли новорождённую с диафрагмальной грыжей Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания Туризм
Категории
Общество Спорт

«Почта России» пускает с молотка свои метры у «Вокзала 1853»: распродажа по соседству с гастрорынком

Опубликовано: 6 ноября 2025 11:50
«Почта России» пускает с молотка свои метры у «Вокзала 1853»: распродажа по соседству с гастрорынком
«Почта России» пускает с молотка свои метры у «Вокзала 1853»: распродажа по соседству с гастрорынком
Городовой ру

На аукцион выставлен лот с начальной стоимостью 119 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге АО «Почта России» объявила о продаже имущественного комплекса, расположенного рядом с бывшим Варшавским вокзалом.

Стартовая цена объекта составляет 119 миллионов рублей. В пресс-службе Российского аукционного дома уточнили, что торги пройдут 27 ноября.

На продажу выставлен участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров с одноэтажным нежилым зданием на 2,8 тысячи квадратных метров.

Здание признано памятником культурного наследия регионального уровня под названием «Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала», построенным во второй половине XIX века.

В настоящий момент объект отключен от инженерных сетей и находится в аварийном состоянии.

Покупателю потребуется провести восстановительные работы с условием сохранения исторического облика, а также объёмных и планировочных характеристик здания.

После завершения работ его можно будет использовать в качестве офисного центра, торгово-развлекательного или ресторанного комплекса.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируется провести восстановительные работы на фасаде здания, известного как «Дом Управления протопресвитера армии и флота».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью