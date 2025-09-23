Городовой / Город / «Нормальная осенняя романтическая погода»: петербуржцы о шторме, который сносит крыши (и не только)
«Нормальная осенняя романтическая погода»: петербуржцы о шторме, который сносит крыши (и не только)

Опубликовано: 23 сентября 2025 12:00
шторм в Петербурге
«Нормальная осенняя романтическая погода»: петербуржцы о шторме, который сносит крыши (и не только)
globallookpress/Zamir Usmanov

Что происходит в городе?

Петербург оказался во власти стихии: штормовой ветер, дождь и холод принес циклон «Бернвард». Власти города объявили желтый уровень опасности.

Порывы ветра достигают 23 м/с, заставляя городские власти принимать экстренные меры.

Парки закрыты, деревья падают

В связи с неблагоприятными погодными условиями, Государственный Русский музей временно закрыл для посещения Летний и Михайловский сады. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Администрация Выборга также приостановила доступ в парки и скверы из-за угрозы падения веток и навесных конструкций.

Уровень воды растет, поезда задерживаются

Как пишут в "Фонтанке", уровень воды в реках и каналах Петербурга уже поднялся на 44 см.

Северное побережье Октябрьской железной дороги на Выборгском направлении также пострадало: два дерева упали на провода, вызвав сбой в движении четырех электропоездов.

Мнения петербуржцев: “Лето ушло со скандалом”

Жители города с иронией комментируют непогоду:

“А лето решило уйти со скандалом”.

“Легкий осенний ветерок нежно покачивает за окном арматуру”.

“В общем нормальная осенняя романтическая Петербургская погода”.

Несмотря на романтизацию, стихия напоминает о своей силе, заставляя городские службы работать в усиленном режиме.

Автор:
Ксения Пронина
Город
