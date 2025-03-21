Левитан, Жуков, Овчаренко: россиянам доступен звонок, который перенесет в май 1945-го

Это уникальная возможность для каждого соприкоснуться с историей, почтить память героев и передать эту память будущим поколениям.

В преддверии 80-летия Великой Победы стартует уникальный проект «Услышать Победу», позволяющий погрузиться в атмосферу исторического мая 1945 года.

С 15 марта по 15 мая любой желающий житель России сможет соприкоснуться с живыми свидетельствами того времени, услышав голоса участников великих событий.

Как поучаствовать

Для того, чтобы участвовать в акции, достаточно набрать бесплатный номер 8 (800) 200-0905. На горячей линии представлена уникальная коллекция архивных записей, которые переносят слушателя в май 1945 года. Об этом сообщает Telegram-канале «80 лет Великой Победе».

Голоса истории

В коллекции архивных записей представлены легендарные голоса: Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Жуков выступает во время подписания акта о безоговорочной капитуляции, а также можно услышать уникальные воспоминания Лидии Овчаренко — регулировщицы, находившейся в тот памятный день у стен Бранденбургских ворот.

Эти записи — не просто исторические факты, это живые голоса людей, которые прожили и прочувствовали этот исторический момент.

Значение проекта

Проект «Услышать Победу» — это не просто акция, это важный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Возможность услышать голоса тех, кто стоял у истоков Победы, — бесценна.

Это способ не только узнать больше о прошедших событиях, но и почувствовать атмосферу того времени, понять масштаб подвига советского народа.

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