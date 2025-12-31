Городовой / Общество / «Лежит третий год. Смешно и грустно»: петербургский анти-топ новогодних подарков
«Лежит третий год. Смешно и грустно»: петербургский анти-топ новогодних подарков

Опубликовано: 31 декабря 2025 09:30
 Проверено редакцией
Подарки
«Лежит третий год. Смешно и грустно»: петербургский анти-топ новогодних подарков
globallookpress/ Sergey Elagin

Тот случай, когда ноги в тепле, но на лице слезы.

Носки, свечи и фоторамки — это ещё цветочки. Петербуржцы вспомнили самые провальные новогодние подарки и составили антирейтинг презентов, которые гарантированно испортят настроение.

ТОП худших подарков по версии горожан

По итогам опроса лидером антирейтинга стали сувениры с символикой года. Казалось бы, безобидная безделушка, но, как выяснилось, фигурки дракончиков, тигрят и кроликов чаще всего отправляются пылиться в дальний ящик.

На втором и третьем местах — свечи и фоторамки. Их называют «дежурными подарками», за которыми скрывается лень и отсутствие фантазии.

Четвёртое место заняли носки — да-да, тот самый «универсальный» вариант. Ирония в том, что носки одновременно попали и в список лучших подарков. Всё зависит от качества и подачи: дешёвый набор в полиэтилене — фейл, а брендовый комплект из кашемира — почти роскошь.

Истории получателей

Дина, 28 лет:

«Мне подарили сертификат на косметические услуги, которыми я не пользуюсь. Передарила. Через пару месяцев он вернулся ко мне на 8 марта. Передарила снова — теперь даже не помню, кому».

Александр, 34 года:

«Дарили рубашку не по размеру. Чека нет, обменять нельзя. Лежит третий год. Смешно и грустно одновременно».

Когда подарок превращается в проблему

Некоторые «оригинальные» идеи тоже оказываются минами замедленного действия. Прыжки с парашютом или живые животные — яркий пример.

Психологи уверяют:

«Нельзя дарить экстремальные впечатления, если человек сам об этом не просил. Страх не исчезает, он лишь прячется глубже», — говорит специалист Виолетта Кобер.

С питомцами ещё сложнее: вручить котёнка или кролика можно только по согласованию. Иначе радость быстро превращается в стресс для всех участников праздника.

Что работает всегда

По результатам опроса, в список удачных подарков вошли:

  • HDD носители и гаджеты — полезно и практично;
  • Тёплые варежки и перчатки — особенно если выбрать качественные;
  • Носки… но только хорошие — снова вопрос подачи;
  • Личные вещи, связанные с хобби — книги, аксессуары, коллекционные предметы.

Вывод

Главная ошибка — дарить вещи «для галочки». В 2025 году самый ценный подарок — внимание и забота. А сувениры с символикой года? Пусть пылятся на полке у кого-то другого.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
