«Лежит третий год. Смешно и грустно»: петербургский анти-топ новогодних подарков

Носки, свечи и фоторамки — это ещё цветочки. Петербуржцы вспомнили самые провальные новогодние подарки и составили антирейтинг презентов, которые гарантированно испортят настроение.
ТОП худших подарков по версии горожан
По итогам опроса лидером антирейтинга стали сувениры с символикой года. Казалось бы, безобидная безделушка, но, как выяснилось, фигурки дракончиков, тигрят и кроликов чаще всего отправляются пылиться в дальний ящик.
На втором и третьем местах — свечи и фоторамки. Их называют «дежурными подарками», за которыми скрывается лень и отсутствие фантазии.
Четвёртое место заняли носки — да-да, тот самый «универсальный» вариант. Ирония в том, что носки одновременно попали и в список лучших подарков. Всё зависит от качества и подачи: дешёвый набор в полиэтилене — фейл, а брендовый комплект из кашемира — почти роскошь.
Истории получателей
Дина, 28 лет:
«Мне подарили сертификат на косметические услуги, которыми я не пользуюсь. Передарила. Через пару месяцев он вернулся ко мне на 8 марта. Передарила снова — теперь даже не помню, кому».
Александр, 34 года:
«Дарили рубашку не по размеру. Чека нет, обменять нельзя. Лежит третий год. Смешно и грустно одновременно».
Когда подарок превращается в проблему
Некоторые «оригинальные» идеи тоже оказываются минами замедленного действия. Прыжки с парашютом или живые животные — яркий пример.
Психологи уверяют:
«Нельзя дарить экстремальные впечатления, если человек сам об этом не просил. Страх не исчезает, он лишь прячется глубже», — говорит специалист Виолетта Кобер.
С питомцами ещё сложнее: вручить котёнка или кролика можно только по согласованию. Иначе радость быстро превращается в стресс для всех участников праздника.
Что работает всегда
По результатам опроса, в список удачных подарков вошли:
- HDD носители и гаджеты — полезно и практично;
- Тёплые варежки и перчатки — особенно если выбрать качественные;
- Носки… но только хорошие — снова вопрос подачи;
- Личные вещи, связанные с хобби — книги, аксессуары, коллекционные предметы.
Вывод
Главная ошибка — дарить вещи «для галочки». В 2025 году самый ценный подарок — внимание и забота. А сувениры с символикой года? Пусть пылятся на полке у кого-то другого.