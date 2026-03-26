Лидер России: Петербург выделил бизнесу 104 млрд, перевыполнив план на 68%

Опубликовано: 26 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Санкт-Петербург лидирует среди российских регионов по объёму закупок у представителей малого и среднего бизнеса.

В 2025 году городские заказчики выделили на эти цели 104,1 млрд рублей — это рост на 18,6% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Корпорации МСП.

По законодательству заказчики должны направлять не менее 25% закупок на товары и услуги от МСП.

Петербург значительно перевыполнил норму: доля таких закупок достигла 68,7%, а торги исключительно для малого и среднего бизнеса составили 37,5% при плане в 20%, отметили в пресс-службе Смольного.

В городе контролируют 131 заказчика, включая 46 крупнейших. Петербург занимает первое место среди регионов по этому индикатору.

Это открывает бизнесу больше шансов на госконтракты, усиливает конкуренцию и помогает развивать местных предпринимателей.

Доля закупок у МСП в городе почти втрое выше федерального минимума, а крупные заказчики уже планируют с учётом квот.

