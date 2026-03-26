Городовой / Полезное / Чистим пуховик без стирки: 3 простых лайфхака – и зимняя куртка как после химчистки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Заливаем лаваш сметаной – пышный пирог готов через 30 минут: такая вкуснотища – словами не передать Полезное
3 ложки в горшок – и комнатные цветы не остановить: штампуют бутоны без продыху, как угорелые, листья стали зеленее крокодила Полезное
Сеять или нет: Торфяные таблетки для томатов - плюсы и минусы от экспертов Полезное
Не отходы, а стимуляторы цветения: спатифиллум выдает бутон за бутоном – за белыми парусами зелени не видно  Полезное
Русская Помпея на Клязьме: как выглядит столица каменных палат, которую еще не превратили в лубочную картинку Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Чистим пуховик без стирки: 3 простых лайфхака – и зимняя куртка как после химчистки

Опубликовано: 26 марта 2026 18:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Несколько способов почистить пуховик 

Если постирать пуховик в машинке, можно столкнуться с тем, что наполнитель собьется, а куртка деформируется. Специалисты советуют чистить такие вещи сухим способом, а не в стиральной машине.

Способ №1

Вывести жирные следы или пятна пота можно с помощью хозяйственного мыла. Наносим средство на загрязненные зоны, добавляем немного воды, протираем губкой или щеткой и оставляем пуховик на 15 минут в ванной. После этого споласкиваем пуховик под краном и сушим на вешалке.

Способ №2

Самыми проблемными зонами на куртке считаются воротник, карманы и рукава. Здесь нам поможет перекись водорода. Смешиваем 100 мл раствора, 200 мл воды и 50 г соды, после чего обрабатываем жидкостью загрязненные участки. Через 30 минут протираем пятна влажным полотенцем.

Способ №3

Главная проблема всех пуховиков - подол. На него попадают брызги грязи, если неудачно наступить на лужу или пройтись по слякоти. Но и от этой беды можно избавиться без машинки.

Смешиваем 1 столовую ложку воды с 1 чайной ложкой нашатырного спирта. Вливаем немного средства для мытья посуды, перемешиваем до образования пены. Перед тем как наносить получившийся раствор на пуховик, слегка отпариваем загрязнения.

Наносим средство на пятна губкой или косметическим спонжем и оставляем на 30 минут. Затем удаляем остатки очистителя влажной салфеткой и проходимся сухим полотенцем, сообщает портал Techinsider.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью