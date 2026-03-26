Чистим пуховик без стирки: 3 простых лайфхака – и зимняя куртка как после химчистки

Если постирать пуховик в машинке, можно столкнуться с тем, что наполнитель собьется, а куртка деформируется. Специалисты советуют чистить такие вещи сухим способом, а не в стиральной машине.
Способ №1
Вывести жирные следы или пятна пота можно с помощью хозяйственного мыла. Наносим средство на загрязненные зоны, добавляем немного воды, протираем губкой или щеткой и оставляем пуховик на 15 минут в ванной. После этого споласкиваем пуховик под краном и сушим на вешалке.
Способ №2
Самыми проблемными зонами на куртке считаются воротник, карманы и рукава. Здесь нам поможет перекись водорода. Смешиваем 100 мл раствора, 200 мл воды и 50 г соды, после чего обрабатываем жидкостью загрязненные участки. Через 30 минут протираем пятна влажным полотенцем.
Способ №3
Главная проблема всех пуховиков - подол. На него попадают брызги грязи, если неудачно наступить на лужу или пройтись по слякоти. Но и от этой беды можно избавиться без машинки.
Смешиваем 1 столовую ложку воды с 1 чайной ложкой нашатырного спирта. Вливаем немного средства для мытья посуды, перемешиваем до образования пены. Перед тем как наносить получившийся раствор на пуховик, слегка отпариваем загрязнения.
Наносим средство на пятна губкой или косметическим спонжем и оставляем на 30 минут. Затем удаляем остатки очистителя влажной салфеткой и проходимся сухим полотенцем, сообщает портал Techinsider.
