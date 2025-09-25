Городовой / Автоновости / «Разбить в хлам»: какие авто чаще всего признают непригодными к восстановлению
«Разбить в хлам»: какие авто чаще всего признают непригодными к восстановлению

Опубликовано: 25 сентября 2025 11:30
антирейтинг машин по ДТП
globallookpress/Bulkin Sergey

Когда ремонт дороже новой машины, и какие модели в зоне риска.

Чешская Skoda Fabia заняла первое место в списке автомобилей, которые чаще всего попадают в «тотальные» ДТП в России — аварии, после которых восстановление машины нецелесообразно.

На втором месте оказался Renault Logan, а замыкает тройку кроссовер Skoda Yeti.

В список также попали китайский Zeekr 001, активно ввозимый по параллельному импорту, и немецкий Audi A3.

Стоимость запчастей

Как объяснил РБК заместитель директора департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев, на признание «тотальной гибели» автомобиля сильно влияет стоимость запчастей.

В антирейтинг этой компании вошли машины марок Volkswagen, Skoda, Kia, Geely, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Chery и Audi.

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
