«Разбить в хлам»: какие авто чаще всего признают непригодными к восстановлению

Чешская Skoda Fabia заняла первое место в списке автомобилей, которые чаще всего попадают в «тотальные» ДТП в России — аварии, после которых восстановление машины нецелесообразно.
На втором месте оказался Renault Logan, а замыкает тройку кроссовер Skoda Yeti.
В список также попали китайский Zeekr 001, активно ввозимый по параллельному импорту, и немецкий Audi A3.
Стоимость запчастей
Как объяснил РБК заместитель директора департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев, на признание «тотальной гибели» автомобиля сильно влияет стоимость запчастей.
В антирейтинг этой компании вошли машины марок Volkswagen, Skoda, Kia, Geely, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Chery и Audi.