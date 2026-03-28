Лотки от яиц не выбрасываю никогда: В апреле волоку их на дачу вязанками - делаю шикарную клумбу

Вариант использования лотков от яиц на даче.

Не знаете, как приспособить в дело на даче лотки от яиц? Сохраняйте полезный совет, им делятся на канале "Дачные будни", классный вариант использования ненужного мусора.

Чаще всего лотки от яиц используют для проращивания семян. Когда они всходят, ростки рассаживают по ящикам или стаканчикам. Но есть и другой вариант использования картонных лотков.

Привозим их на дачу в апреле, к этом времени уже пора сеять в грунт цветы безрассадным способом. Лотки собираем одинакового размера, удобно - широкие. По ширине лотка делаем у дома или беседки неглубокую траншею.

На дно траншеи укладываем один к одному лотки, в каждый насыпаем в выемки семена цветов. Хорошо таким образом сеять однолетники, после завершении сезона почву вместе с остатками картона и стеблями можно будет перекопать.

После того, как семена помещены в лотки, сверху засыпаем траншею землёй и достаточно обильно поливаем. Вот и готово, теперь можно ждать появления всходов, а позднее - и красивых цветов.

Так у вашего дома или беседки получится красивая клумба-бордюр, которая будет радовать вас весь дачный сезон. Способ абсолютно не затратный, а цветник получается на радость всем - яркий, нарядный, ровненький, не придётся отмечать для него место и сеять цветы по линеечке, размеченные ячейки яичных лотков всё сделали за вас.

Когда сезон завершился, землю, где лежали яичные лотки, можно и не перекапывать, а оставить их на зиму. За холодное время года картон начнёт разлагаться, а потом станет источником дополнительного питания для растений, которые вы посадите в эту почву в следующем сезоне.

