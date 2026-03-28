Вовсе не яйцо: что добавить в пюре для пышности — простая картошка, а вкус как в ресторане

Опубликовано: 28 марта 2026 02:18
 Проверено редакцией
Вовсе не яйцо: что добавить в пюре для пышности — простая картошка, а вкус как в ресторане
Вовсе не яйцо: что добавить в пюре для пышности — простая картошка, а вкус как в ресторане
Ирландский рецепт картофельного пюре с овощами

Классическое картофельное пюре — универсальный гарнир, который подают к мясу, рыбе и даже сосискам. Обычно его готовят с маслом и молоком, но иногда домашним кулинарам хочется разнообразия. На такой случай можно приготовить ирландский колканнон — сливочное картофельное пюре с капустой. Хозяйки отмечают: обычную картошку больше не хочется.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 1 кг картофеля
  • 100 г сливочного масла
  • 150 мл жирных сливок или молока
  • 1 небольшой кочан капусты
  • пучок зелёного лука
  • лук-порей (по желанию)

Приготовление:

Картофель очистите и нарежьте кусочками примерно 2–3 см. Сложите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите до мягкости.

Пока картофель варится, на сковороде растопите четверть сливочного масла и обжарьте мелко нарезанную капусту, зелёный лук и лук-порей. Готовьте 5 минут, затем отставьте в сторону.

Когда картошка сварится, жидкость слейте, картошку разомните в пюре. В отдельной посуде нагрейте сливки (молоко) с оставшимся маслом, затем добавьте их в пюре и перемешайте.

Всыпьте обжаренные овощи, перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте горячим.

Такое пюре получается особенно ароматным и сытным, как в ресторане, а добавление овощей делает его ещё и более питательным.

Автор:
Алина Владимирова
