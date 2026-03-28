Самый ленивый медовик всего за 12 минут: не торт, а чудо из чудес

Опубликовано: 28 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт вкусного торта для всех.

Чаще всего хозяйкам кажется, что торт - сложный десерт, на приготовление которого уходит целый день. Но есть и совсем простые варианты, например, ленивый медовик, которой готовить нужно всего 12 минут.

Способом приготовления ленивого медовика с кремом поделились на канале "Простые рецепты".

Для теста необходимо взять:

  • 100 г сливочного масла;
  • 90 г мёда;
  • 1 ч. л. соды;
  • 2 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 150 г муки;
  • щепоть соли.

Для крема понадобится:

  • 400 г сметаны;
  • 1 ст. л. сахарной пудры.

Приготовление ленивого медовика по шагам

  1. Сливочное масло и мёд растопим в небольшой кастрюльке, добавим соду, перемешаем, поварим массу пару минут, помешивая, а затем снимем с нагрева и немного остудим, чтобы не была горячей.
  2. Отдельно взобьём миксером яйца, добавив соль и сахар, понемногу введём муку.
  3. В тесто вольём медовую массу, всё вымешаем.
  4. На противень, выстеленный пергаментом, выльем тесто, разровняем ложкой, а затем отправим в духовку.
  5. Выпекать корж будем 12 минут при нагреве в 180 градусов.
  6. Корж вытащим из духовки, край обрежем, он пойдёт на украшение торта, измельчим обрезки в блендере в крошку или разломаем мелко руками.
  7. Корж разрежем на 4 одинаковые части и оставим остывать.
  8. Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой, чтобы получилась густая однородная масса.
  9. Соберём торт, сложив части коржа друг на друга и промазав густо сметанным кремом.
  10. Украсим торт крошкой, и он готов.
  11. Чтобы торт хорошо пропитался, можно отправить его на несколько часов в холодильник.

Подавать торт можно с горячими чаем или кофе, а также с соком, молоком или компотом. Простой, но очень нежный десерт с выраженным медовым вкусом, просто объеденье!

Ранее издание издание рассказывало, как можно приготовить вкусное творожное суфле.

Автор:
Марина Котова
