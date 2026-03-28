Самый ленивый медовик всего за 12 минут: не торт, а чудо из чудес

Чаще всего хозяйкам кажется, что торт - сложный десерт, на приготовление которого уходит целый день. Но есть и совсем простые варианты, например, ленивый медовик, которой готовить нужно всего 12 минут.
Способом приготовления ленивого медовика с кремом поделились на канале "Простые рецепты".
Для теста необходимо взять:
- 100 г сливочного масла;
- 90 г мёда;
- 1 ч. л. соды;
- 2 яйца;
- 100 г сахара;
- 150 г муки;
- щепоть соли.
Для крема понадобится:
- 400 г сметаны;
- 1 ст. л. сахарной пудры.
Приготовление ленивого медовика по шагам
- Сливочное масло и мёд растопим в небольшой кастрюльке, добавим соду, перемешаем, поварим массу пару минут, помешивая, а затем снимем с нагрева и немного остудим, чтобы не была горячей.
- Отдельно взобьём миксером яйца, добавив соль и сахар, понемногу введём муку.
- В тесто вольём медовую массу, всё вымешаем.
- На противень, выстеленный пергаментом, выльем тесто, разровняем ложкой, а затем отправим в духовку.
- Выпекать корж будем 12 минут при нагреве в 180 градусов.
- Корж вытащим из духовки, край обрежем, он пойдёт на украшение торта, измельчим обрезки в блендере в крошку или разломаем мелко руками.
- Корж разрежем на 4 одинаковые части и оставим остывать.
- Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой, чтобы получилась густая однородная масса.
- Соберём торт, сложив части коржа друг на друга и промазав густо сметанным кремом.
- Украсим торт крошкой, и он готов.
- Чтобы торт хорошо пропитался, можно отправить его на несколько часов в холодильник.
Подавать торт можно с горячими чаем или кофе, а также с соком, молоком или компотом. Простой, но очень нежный десерт с выраженным медовым вкусом, просто объеденье!
