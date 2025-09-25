От Турции до Китая: куда лучше не лететь в бархатный сезон

Осень — это бархатный сезон и отличное время, чтобы продлить лето и отдохнуть без жары. Однако это время довольно популярно у туристов, поэтому выбрать направление лучше в определенные страны.
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», где комфортно отдохнуть в бархатный сезон.
«Если рассматривать вариант для отдыха с детьми, то это Турция, Египет. Но также зависит, какого возраста ваш ребенок.
Если у вас совсем малыши, то лучше поехать в Турцию. Там отдых более приспособлен для маленьких детей.
Стоит выбрать Белек или в Аланье рассмотреть районы Авсаллар и Тюрклер.
В Сочи тоже можно съездить отдохнуть с детьми, в одиночестве, парочками или с друзьями. Плюс классно можно отдохнуть в Эмиратах.
В это время оттуда уходит сумасшедшая жара и лучше рассмотреть этот вариант для парного отдыха», — отмечает эксперт.
По словам Натальи Ансталь, в странах Азии в это время идет переходный сезон, поэтому она не рекомендует Таиланд, Шри-Ланку и Вьетнам в этот период.