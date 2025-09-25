Городовой / Общество / От Турции до Китая: куда лучше не лететь в бархатный сезон
От Турции до Китая: куда лучше не лететь в бархатный сезон

Опубликовано: 25 сентября 2025 14:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Бархатный сезон — отличное время не только продлить лето, но и сделать отдых более комфортным.

Осень — это бархатный сезон и отличное время, чтобы продлить лето и отдохнуть без жары. Однако это время довольно популярно у туристов, поэтому выбрать направление лучше в определенные страны.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», где комфортно отдохнуть в бархатный сезон.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

«Если рассматривать вариант для отдыха с детьми, то это Турция, Египет. Но также зависит, какого возраста ваш ребенок.

Если у вас совсем малыши, то лучше поехать в Турцию. Там отдых более приспособлен для маленьких детей.

Стоит выбрать Белек или в Аланье рассмотреть районы Авсаллар и Тюрклер.

В Сочи тоже можно съездить отдохнуть с детьми, в одиночестве, парочками или с друзьями. Плюс классно можно отдохнуть в Эмиратах.

В это время оттуда уходит сумасшедшая жара и лучше рассмотреть этот вариант для парного отдыха», — отмечает эксперт.

По словам Натальи Ансталь, в странах Азии в это время идет переходный сезон, поэтому она не рекомендует Таиланд, Шри-Ланку и Вьетнам в этот период.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
