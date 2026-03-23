Лью 1 ложку в ведро: Крестоцветная блошка горит в аду - капуста, редис и щавель спасены

Начинается дачный сезон, и растения сразу подвергаются атакам вредителей. Один из них - крестоцветная блошка, насекомое способно мощно испортить ваш урожай.
как можно быстро и эффективно избавиться от этого насекомого, ваша капуста, редис, щавель и другие культуры, подверженные атакам крестоцветной блошки, будут спасены.
Можно воспользоваться химическими средствами, продающимися в хозяйственных магазинах, а можно выбрать более простой, но не менее эффективный вариант.
Если вы увидели на растениях мелких насекомых, которые оставляют на листьях отверстия, то пора приступать к делу.
Приготовление раствора для обработки растений
На 10 литров воды на необходимо добавить всего 1 столовую ложку простого средства. Нужен уксус в концентрации 70 процентов. Растворили его в воде, и состав готов.
Можно приступать к обработке капусты. Переливаем средство в ёмкость с распылителем и начинаем обильно брызгать на растения, на которые "напала" крестоцветная блошка.
Эффект будет просто сногсшибательным, вредитель пропадёт, будто он сгорел в аду, ваши растения будут под защитой.
Огромный плюс средства - в его натуральности, вы точно будете уверены, что не обрабатываете растения ядовитой химией.
Но есть и минус - действие растворённого в воде уксуса со временем слабеет, крестоцветная блошка может снова атаковать ваши капусту, редис, щавель и другие растения, которые вы уже подвергали опрыскиванию.
В этом случае обработку придётся повторить. Но это не отнимет у вас много времени и сил, приготовили раствор, провели опрыскивание и можно снова не беспокоиться о сохранности растений.
