Лью 1 ложку в ведро: Крестоцветная блошка горит в аду - капуста, редис и щавель спасены

Совет по защите растений для всех дачников.

Начинается дачный сезон, и растения сразу подвергаются атакам вредителей. Один из них - крестоцветная блошка, насекомое способно мощно испортить ваш урожай.

На канале "Моя дача. Огород и цветы" рассказывают, как можно быстро и эффективно избавиться от этого насекомого, ваша капуста, редис, щавель и другие культуры, подверженные атакам крестоцветной блошки, будут спасены.

Можно воспользоваться химическими средствами, продающимися в хозяйственных магазинах, а можно выбрать более простой, но не менее эффективный вариант.

Если вы увидели на растениях мелких насекомых, которые оставляют на листьях отверстия, то пора приступать к делу.

Приготовление раствора для обработки растений

На 10 литров воды на необходимо добавить всего 1 столовую ложку простого средства. Нужен уксус в концентрации 70 процентов. Растворили его в воде, и состав готов.

Можно приступать к обработке капусты. Переливаем средство в ёмкость с распылителем и начинаем обильно брызгать на растения, на которые "напала" крестоцветная блошка.

Эффект будет просто сногсшибательным, вредитель пропадёт, будто он сгорел в аду, ваши растения будут под защитой.

Огромный плюс средства - в его натуральности, вы точно будете уверены, что не обрабатываете растения ядовитой химией.

Но есть и минус - действие растворённого в воде уксуса со временем слабеет, крестоцветная блошка может снова атаковать ваши капусту, редис, щавель и другие растения, которые вы уже подвергали опрыскиванию.

В этом случае обработку придётся повторить. Но это не отнимет у вас много времени и сил, приготовили раствор, провели опрыскивание и можно снова не беспокоиться о сохранности растений.

