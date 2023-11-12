Любая запеканка получится пышной и не подгорит: опытные хозяйки знают один секрет

Пожалуй, каждая женщина хотя бы раз готовила запеканку. Многие забыли об этом блюде после первого неудачного опыта. Но не стоит преуменьшать свои кулинарные способности. В плохом результате чаще всего виновата неправильная посуда.

Идеальная запеканка получается лишь в формах с толстыми стенками. Неважно, из какого они будут материала. Одинаково хорошо подойдут керамика, стекло или чугун. А вот в металлической емкости могут подсыхать края и донышко.

Также стоит учитывать и высоту бортиков. Лучше, если посуда будет не ниже пяти сантиметров. Тогда соус не перельется через край формы, а блюдо хорошо поднимется, пишет портал «Гастрономъ».

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